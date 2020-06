LE SEIGNEUR DES ANNEAUX LES DEUX TOURS - Dans le deuxième volet de la saga inspirée de l'oeuvre de Tolkien, l'interprète d'Aragorn s'est blessé au cours d'une scène. On peut d'ailleurs la voir à l'écran.

[Mis à jour le 16 juin 2020 à 21h00] Régulièrement, le public a l'occasion de se replonger dans Le Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien, au gré de rediffusions à la télévision ou de nouveaux films (Le Hobbit). Et à chaque fois, la saga cinématographique prouve qu'elle reste populaire, bien que cela fasse près de dix-neuf ans que les premières aventures de Frodon, Sam, Aragorn, Legolas et Gimli sont sorties sur grand écran. Lors de sa sortie en 2002, Les Deux tours confirme le succès de cette adaptation, cumulant plus de 926 millions de dollars au box-office mondial, et remporte deux Oscars. Véritable plaisir pour les spectateurs, le film a toutefois été éprouvant à tourner pour les acteurs. Et c'est surtout l'acteur qui joue Aragorn, Viggo Mortensen, qui en a fait les frais. Il s'est blessé plusieurs fois au cours du tournage du Seigneur des Anneaux, et l'on aperçoit même l'une de ses véritables blessures à l'écran dans Les Deux tours.

Au début du Seigneur des Anneaux : les Deux tours, Aragorn donne un violent coup de pied dans le casque d'un Uruk-Hai et hurle de colère. Si les talents d'acteurs de Viggo Mortensen sont à saluer, le cri qu'il pousse lors de cette scène n'est pas un hurlement de colère, mais un cri de douleur : le comédien s'est en effet cassé deux orteils en frappant sur le casque, et s'est donc blessé au cours de cette scène. Ce n'est pas la seule fois que l'acteur américano-danois se blesse sur le tournage du Seigneur des Anneaux : il s'est également entaillé les doigts sur le tournage lors d'un combat à l'épée, et a perdu une dent. Malgré ces déconvenues, Viggo Mortensen et les autres acteurs du Seigneur des Anneaux semblent garder un bon souvenir du tournage puisqu'ils portent tous un tatouage en souvenir : le chiffre neuf écrit en elfique.

Synopsis - La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Accompagné par son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d'entrer en Mordor. Alors que l'armée de Saroumane se met en marche, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille. La Guerre de l'Anneau a commencé !