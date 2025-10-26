Porté par Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum, le film catastrophe de science-fiction n'a pas reçu de bonnes critiques à sa sortie en 1996. Cela ne l'a pas empêché de rencontrer du succès populaire.

Roland Emmerich est l'un des réalisateurs emblématiques du cinéma grand spectacle américain. Spécialiste des films catastrophes, il a signé Le Jour d'après, 2012 et Independance Day. Sorti en 1996, ce dernier raconte l'invasion d'extraterrestres sur la terre. Un groupe de survivants fuient vers le désert du Nevada, où une bataille de la dernière chance va se produire le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

Comme beaucoup de classiques du genre, le long-métrage d'action et catastrophe, porté par Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum, n'a pas été spécialement bien reçu à sa sortie. C'est surtout la presse française qui dégomme Independance Day : Télérama clashe "une monumentale connerie, recyclage ranci d'Alien, Rencontres du troisième type, et autre Croisière du Poséidon", quand Positif démonte "la niaiserie du scénario", Libération le définit comme "un film accablant de nullité et, plus grave, d'ennui". La presse internationale est un peu moins difficile, mais ne sauve pas le film qui récolte 65% d'opinions favorables sur Rotten Tomatoes, et un note de 59/100 sur Metacritic.

Mais comme souvent, le public est plus clément que la critique. Independance Day connaît un joli succès au box-office : il rapporte 817,4 millions de dollars à travers le monde, et réalise plus de 5,6 millions d'entrées en France. Plus honorable encore, le film de Roland Emmerich est couronné d'un Oscar, celui des meilleurs effets spéciaux, en 1997. Il était en compétition, cette année-là, face à Coeur de dragon et Twister.

Synopsis - Une gigantesque soucoupe volante envahit le ciel. Une multitude de vaisseaux sont alors déployés et prennent place au-dessus des grandes villes du monde entier. David Levinson (Jeff Goldblum), analyste, capte un signal qui semble être un compte à rebours. Il en informe le président Whitmore (Bill Pullman), mais il est déjà trop tard : les villes et leurs habitants sont détruits. Steven Hiller (Will Smith), capitaine dans l'armée, organise la riposte. Des attaques sont menées contre les vaisseaux, sans succès. Il faut trouver un moyen de percer le bouclier protecteur des vaisseaux. Pendant ce temps, les survivants de Los Angeles, dont la compagne et le fils de Steven, se mobilisent pour survivre.