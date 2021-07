HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU. Harry Potter 4 est l'occasion de découvrir pour la première fois le visage du terrible lord Voldemort incarné par Ralph Fiennes. L'acteur a d'ailleurs failli refuser le rôle.

[Mis à jour le 22 juillet 2021 à 20h50] Pour les fans d'Harry Potter, Ralph Fiennes reste le terrifiant Lord Voldemort qui s'est juré de tuer le jeune sorcier à la cicatrice. Pourtant, l'acteur britannique aurait pu ne jamais incarner Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Ralph Fiennes a révélé en 2019 sur le plateau de C à vous qu'il a failli refuser de prêter ses traits à Voldemort dans Harry Potter et la coupe de feu, quatrième volet de la franchise magique. "Au début, c'était de l'ignorance, admet-il au cours de l'interview. Je n'avais pas lu les livres, je n'avais pas vu les premiers films... je croyais que c'était des films pour enfants". Les acteurs Rowan Atkinson (Mr Bean) et John Malkovich (Les Liaisons dangereuses) étaient également envisagés pour jouer le terrible sorcier.

Heureusement pour les fans d'Harry Potter, ses neveux ont réussi à lui faire changer d'avis lorsqu'il leur a annoncé qu'on lui avait proposé de jouer le Seigneur des ténèbres. "Ils m'ont montré des photos, et j'ai changé d'avis". Le comédien a finalement accepté le rôle et s'est même particulièrement impliqué dans le personnage, admettant avoir "adoré jouer Voldemort". Ralph Fiennes a finalement incarné le grand méchant de la saga Harry Potter jusqu'au dernier film, sorti en 2011.

Harry Potter et la coupe de feu est le quatrième film de la saga magique. Adapté du roman de J.K. Rowling, le long-métrage sorti en 2005 est réalisé par le britannique Mike Newell (Quatre mariages et un enterrement). Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson retrouvent leurs rôles d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Cette production dure 2h37, en faisant l'un des films les plus longs de la franchise. Ce long-métrage est la suite directe du troisième film de la saga, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, et précède le cinquième volet, Harry Potter et la Coupe de feu.

Synopsis - Harry Potter entame avec ses amis Hermione et Ron sa quatrième année à Poudlard, l'école des sorciers. Celle-ci est marquée par "Le Tournoi des trois Sorciers", dont les participants sont choisis par la fameuse coupe de feu. Elle sélectionne Harry Potter, qui se voit accusé de tricherie n'ayant pas l'âge légal requis. Les épreuves physiques se succèdent, de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'Harry puisse enfin voir le visage de son plus terrible ennemi, Lord Voldemort...

Harry Potter et la Coupe de feu reprend le même casting que les précédents films de la saga Harry Potter. Ce quatrième volet accueille néanmoins de nouveaux arrivants dans la saga, notamment Robert Pattinson (Cédric Diggory), Ralph Fiennes (lord Voldemort) ou encore Brendan Gleeson (Alastor Fol oeil Maugrey). Découvrez les principaux acteurs d'Harry Potter 4 ci-dessous :

Daniel Radcliffe : Harry Potter

Rupert Grint : Ron Weasley

Emma Watson : Hermione Granger

Ralph Fiennes : lord Voldemort

Brendan Gleeson : Alastor " Fol œil " Maugrey

Robert Pattinson : Cédric Diggory

Stanislav Ianevski : Viktor Krum

Clémence Poesy : Fleur Delacour

Roger Lloyd Pack : Bartemius Croupton

David Tennant : Barty Croupton Jr.

Miranda Richardson : Rita Skeeter

Tom Felton : Drago Malefoy

Bonnie Wright : Ginny Weasley

Matthew Lewis : Neville Londubat

Michael Gambon : Albus Dumbledore

Maggie Smith : Minerva McGonagall

Alan Rickman : Severus Rogue

Warwick Davis : Filius Flitwick

Robbie Coltrane : Rubeus Hagrid

David Bradley : Argus Rusard

James Phelps : Fred Weasley

Oliver Phelps : George Weasley

Katie Leung : Cho Chang

Mark Williams : Arthur Weasley

Jason Isaacs : Lucius Malefoy

Gary Oldman : Sirius Black

Timothy Spall : Peter Pettigrew

Le DVD d'Harry Potter et la Coupe de feu est disponible dans les commerces français mais également sur les sites de e-commerces. Plusieurs éditions sont proposées, en DVD ou Blu-Ray, mais également des coffrets qui comportent les sept autres films de la saga, suivant différents prix en fonction des zone et des bonus mais aussi des produits dérivés ajoutés.

