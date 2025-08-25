Grâce à son interprétation d'Edith Piaf dans "La Môme", Marion Cotillard a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2008.

"Allez venez, Milord", "Non, rien de rien", "Peu m'importe, si tu m'aimes"... Ces paroles sont connues du public du monde entier et ont participé à la légende qu'est Edith Piaf. La chanteuse de Belleville a ainsi fait l'objet d'un biopic sorti en 2007. La Môme revient sur la vie de l'interprète de l'"La foule" et "La vie en rose", de son enfance à sa mort, entre Paris et New York. Marion Cotillard a été choisie par le réalisateur Olivier Dahan pour incarner la fameuse parolière.

Pour ce rôle, Marion Cotillard a beaucoup travaillé pour imiter la posture, la gouaille, les mimiques et le phrasé si particulier d'Edith Piaf. Un investissement qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008 et lui a ouvert les portes d'Hollywood. En revanche, ce n'est pas l'actrice chanteuse qui chante lors des scènes musicales. Le réalisateur a préféré s'octroyer les services d'une doublure vocale, tout en mixant avec de vrais enregistrements de la chanteuse, pour recréer son timbre si particulier. C'est la chanteuse niçoise Jil Aigrot, dont la voix possède plusieurs similitude avec celle de Piaf, qui interprète les chansons dans La Môme.

Trouver la voix de Piaf

Marion Cotillard a donc travaillé en play-back pour les scènes chantées. Mais même si elle ne donnait pas de la voix pour ces séquences, elle a pris des cours de chant : "je voulais que le play-back soit parfait", expliquait-elle dans les colonnes de Télérama en 2007. "J'ai appris les gestes, les respirations : le moindre battement de cil peut altérer l'interprétation. Mais ensuite, cette imitation, purement technique, procure une grande liberté."

Marion Cotillard ne chante peut-être pas dans La Môme, mais elle parle ! Et son timbre de voix est d'ailleurs assez bluffant. "À la lecture du scénario, je savais qu'il me faudrait trouver une voix "parlée". Utiliser ma propre voix aurait été incohérent par rapport à la voix "chantée"", détaillait-elle ncore au micro de Télérama. "J'ai reculé le moment d'y penser, et puis j'ai eu l'idée de parler toutes les chansons. Comme si je récitais un texte." Un exercice payant, puisqu'elle raconte avoir "entendu cette voix sortir [d'elle]" au deuxième jour du tournage. "Quel choc ! C'était plus qu'une voix, d'ailleurs : j'ai senti dans mon corps la façon de marcher de Piaf. C'est presque mystique : à partir du moment où je l'avais vue, Piaf ne m'a presque plus lâchée."

Synopsis - De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York, ce film retrace l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf (Marion Cotillard). A travers un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste et le coeur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses...

Enfant du spectacle grandissant dans la misère, puis confiée à une grand-mère patronne de maison close, elle a d'abord été choyée par les prostituées de la maison. Son père la fait ensuite chanter dans la rue, où elle révèle sa voix exceptionnelle et l'ampleur de son talent. Elle est remarquée par un gérant de cabaret qui permet alors à son succès d'éclore. Sa vie, pleine de péripéties et marquée par une fin prématurée, s'est construite autour de ses deux grands amours : la musique et les hommes dont elle a été passionnément amoureuse. Toute la légende de celle qu'on appelait à ses débuts « La Môme Piaf » est retracée dans ce film autobiographique.

La Môme a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses à travers le monde. Avec lui, Marion Cotillard, méconnaissable dans la peau d'Edith Piaf, a ainsi été en 2008 la première actrice française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour un long métrage entièrement tourné en français. Elle a également remporté le César, le Golden Globes et le BAFTA la même année. Elle devient ainsi la seule actrice à recevoir un Oscar et un César la même année et pour la même interprétation.