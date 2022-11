MATCH POINT FILM. Scarlett Johansson a remplacé une célèbre actrice au pied lever, qui devait initialement tenir le premier rôle du film réalisé par Woody Allen.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 20h40] Diffusé sur Arte ce 2 novembre 2022, Match Point a été un véritable succès critique lors de sa sortie en 2006. Le film a été sélectionné à sept reprises dans plusieurs cérémonies de remises de prix (sans en remporter aucun si ce n'est le Goyas), en permettant notamment à Scarlett Johansson d'être citée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Pourtant, l'actrice américano-danoise aurait pu ne jamais jouer dans le drame de Woody Allen.

En effet, à l'origine, c'est Kate Winslet qui devait tenir le premier rôle de Match Point face à Jonathan Rhys Meyers et Emily Mortimer. Cependant, la comédienne britannique a dû renoncer au rôle une semaine seulement avant le début du tournage à Londres. Scarlett Johansson a ainsi accepté de la remplacer au pied lever, un véritable challenge pour l'actrice. De son côté, Woody Allen a dû adapter le scénario pour que Nola Rice ne soit plus anglaise, mais américaine. "Il m'a fallu une heure environ pour modifier le scénario", expliquera le cinéaste au micro du Guardian, en 2004. Une formalité qui s'est avérée payante pour le long-métrage, devenue culte pour les adeptes de l'œuvre du réalisateur new-yorkais.

Synopsis - Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) est un professeur de tennis de rang social modeste qui est engagé par un club fréquenté par des personnes fortunées. Il y rencontre Tom (Matthew Goode) et se lie d'amitié avec lui. Chris tombe amoureux de Chloé (Emily Mortimer), la soeur de Tom, qu'il finira par épouser. Mais Chris entretient également une brève relation avec Nola, la fiancée de Tom. Mais Tom souhaite se marier avec une personne de son milieu. Nola repartira en Amérique après que son couple a éclaté. Quelques années plus tard, Chris et Nola se retrouvent. Ne sachant qui choisir entre Chloé et Nola, Chris sombre doucement dans la folie.