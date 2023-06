Un monde parfait est un film réalisé par Clint Eastwood diffusé sur France 3 ce lundi 12 juin 2023. Le jeune T.J. Lowther y donne la réplique à Kevin Costner. Que devient-il ?

Sorti en 1993, Un monde parfait est l'une des réalisations saluées de Clint Eastwood, qui oeuvre devant et derrière la caméra. Le film est diffusé sur France 3 ce lundi 12 juin 2023. Dans ce long-métrage dramatique, Kevin Costner incarne un prisonnier en cavale en 1963 qui prend en otage un petit garçon pour assurer sa fuite. Entre ces deux âmes que tout oppose, un lien père-fils va naître, alors que la police est à leurs trousses.

Le petit garçon qui suit le personnage de Kevin Costner dans sa cavale est incarné par T.J. Lowther. Cet acteur américain avait 7 ans lorsqu'il rejoint le casting d'Un monde parfait. Il s'agit de son plus grand rôle. Car malgré des tentatives de revenir à l'écran, sa carrière de comédien ne décolle pas comme espéré. Cependant, les fans de Grey's Anatomy ont pu l'apercevoir dans l'épisode 2 de la saison 6 dans le rôle du Dr Hank McKee, diffusé en 2009. Depuis, T.J. Lowther n'est plus apparu sur les écrans, et aurait désormais une nouvelle vie loin des paillettes.

Synopsis - Texas, 1963. Butch Haynes, un voleur dangereux, réussit à s'enfuir en prenant en otage un jeune garçon, témoin de Jehovah. Poursuivi par le policier Red Garnett, Butch se lie rapidement d'amitié avec le petit garçon... Qui a le plus à apprendre de l'autre ?