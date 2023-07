TF1 propose de redécouvrir le premier épisode des "Bronzés" ce mercredi 12 juillet 2023. Mais saviez-vous qu'un changement de casting avait eu lieu ?

[Mis à jour le 12 juillet 2023 à 19h59] On ne s'en lasse pas : TF1 profite des vacances d'été pour rediffuser la mythique comédie Les Bronzés. Le premier épisode sorti en 1978 est à (re)voir sur la première chaîne ce mercredi à 21h10. Dans ce film réalisé par Patrice Leconte, les protagonistes incarnés par la troupe du Splendid se rencontrent pour la première fois dans un camp de vacances.

La rediffusion du film est l'occasion de revoir en action le mythique Jean-Claude Dusse. Incarné par Michel Blanc, ce célibataire looser essaie par tous les moyens de "conclure", sans réellement y parvenir. Le comédien aurait cependant pu ne pas incarner ce personnage. D'après Femme actuelle, dans la pièce de théâtre originelle intitulée "Amours, coquillages et crustacés", le rôle était tenu par Gérard Jugnot. Finalement, dans le film, il incarne Bernard face à Josiane Balasko. Cette dernière jouait également un autre rôle sur scène : dans la pièce, elle était Gigi, incarnée dans les films par Marie-Anne Chazel.

Synopsis - Ce premier opus des Bronzés nous présente les personnages désormais bien connus, dans une ambiance de vacances propice à la détente... et à la drague ! Jean-Claude (Michel Blanc), Gigi (Marie-Anne Chazel), Christiane (Dominique Lavanant), Jérôme (Christian Clavier) et Bernard (Gérard Jugnot) se rencontrent pour la première fois. Si Bernard est venu retrouver son épouse, les autres protagonistes sont plutôt à la recherche de l'amour... Mais y parviendront-ils ? Jean-Claude est un dragueur lamentable, Gigi est trop naïve, Bernard et sa femme font de l'adultère une compétition, Jérôme est le roi de la mauvaise foi, Popeye enchaîne les conquêtes à un rythme effréné... Les maladresses de chacun permettront des dialogues et des situations à l'humour potache, le tout dans une bonne humeur sans nuages.