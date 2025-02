Réalisé par Sidney Lumet et porté par Henry Fonda, le film "12 hommes en colère" plonge le spectateur dans un huis clos judiciaire.

Sorti en 1957, Douze hommes en colère reste un classique indémodable du septième art, qui se regarde toujours très bien plus de six décennies après sa sortie. Ce film de procès suit un jury populaire de douze hommes chargé de délibérer du sort d'un jeune homme de 18 ans accusé d'avoir tué son père. Il faut qu'ils rendent un verdict à l'unanimité. Alors que onze hommes sont persuadés sans trop de réflexion que le suspect est coupable, l'un d'entre eux émet un doute raisonnable. Dès lors, la question se pose : peut-on vraiment condamner un homme à la peine de mort si le moindre doute subsiste encore ?

Réalisé par Sidney Lumet, Douze hommes en colère est devenu un film culte du cinéma américain, puisqu'il a remporté l'Ours d'or au Festival de Berlin l'année de sa sortie. Et si le long-métrage s'intéresse à une affaire criminelle, il n'est pas exactement inspiré d'une histoire vraie. Le huis clos judiciaire porté par Henry Fonda est inspiré de la pièce de théâtre du même nom écrite par le dramaturge Reginald Rose en 1954. Ce dernier s'est inspiré de sa propre expérience de juré dans une affaire criminelle similaire pour écrire le texte.

"J'étais juré dans une affaire d'homicide, nous avions eu un débat terrifiant, furieux pendant huit heures dans la salle du jury" a déclaré l'auteur dans une interview auprès du Daily News, en 1997. "Et je me suis dit : oh, quel décor incroyable pour une pièce". Si l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience pour décrire les échanges du jury, il semble toutefois évident que le détail de l'affaire tel qu'il est conté dans Douze hommes en colère diffère. Peu importe en réalité le fond de l'affaire, puisque la pièce, puis le long-métrage, s'intéresse davantage à notre rapport à la justice et au dilemme moral qu'il impose, ainsi que la manière dont la classe sociale et le racisme peuvent influencer nos croyances, nos certitudes et nos opinions.

Synopsis - Un jeune homme, d'origine hispanique, est accusé du meurtre de son père. Le jury, composé de douze personnes, est chargé d'énoncer ou non sa culpabilité lors de ses délibérations. Tout semble l'accuser, et pratiquement tous les jurés s'accordent à dire que le jeune homme est coupable. Pourtant, l'un d'entre eux n'est pas convaincu par ce qu'il a vu ou entendu pendant le procès, et il va essayer de l'expliquer aux autres jurés...