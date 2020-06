Dans Coup de foudre à Notting Hill, Hugh Grant et Julia Roberts forment un couple mythique du cinéma anglophone. Mais avec qui les deux acteurs sont-ils en couple dans la vraie vie ?

[Mis à jour le 11 juin 2020 à 21h00] Coup de foudre à Notting Hill est l'une des comédies romantiques les plus emblématiques du cinéma britannique. Le couple formé par le libraire joué par Hugh Grant et l'actrice incarnée par Julia Roberts ont fait rêver de nombreux spectateurs. L'alchimie entre les deux comédiens est palpable, mais celle-ci s'est arrêtée aux plateaux de cinéma. Dans la vraie vie, les deux acteurs de Coup de foudre à Notting Hill ont chacun vécu leurs propres romances. Au moment de la sortie du film, en 1999, Hugh Grant partageait la vie de l'actrice et mannequin britannique Liz Hurley. Mais le couple s'est séparé après treize ans de relation. On prête également au comédien britannique une liaison avec Sandra Bullock, mais aussi une certaine Tinglan Hong avec qui il a eu deux enfants. Jusqu'à ce qu'il rencontre la productrice suédoise Anna Elisabet Eberstein, qui lui a donné trois autres enfants. Hugh Grant l'a épousée en mai 2018.

Julia Roberts vivait une idylle avec l'acteur Benjamin Bratt au moment de la sortie de Coup de foudre à Notting Hill. Avant cela, l'actrice a vécu des idylles avec les acteurs Liam Neeson, Dylan McDermott, Kiefer Sutherland ou encore Matthew Perry. De 1993 à 1995, elle était également mariée au chanteur de country Lyle Lovett. Mais depuis 2001, Julia Roberts semble vivre le parfait amour avec le directeur de la photographie Daniel Moder, qu'elle épouse en 2002. Ils ont eu trois enfants ensemble.

Synopsis - Quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l'ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure. Une histoire d'amour...