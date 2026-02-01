Leonardo DiCaprio incarne le richissime homme d'affaires dans le biopic réalisé par Martin Scorsese., sorti en 2004

Howard Hugues est à lui seul un véritable personnage de cinéma. Homme d'affaires, aviateur, producteur et réalisateur, constructeur aéronautique, il a vécu une vie très remplie entre 1905 et 1976. Il faudrait dix films pour raconter son existence avec précision, et plusieurs cinéastes (Christopher Nolan, William Friedkin) ont voulu se pencher sur le sujet. C'est finalement Martin Scorsese qui signe un biopic sur vingt années de sa vie dans Aviator.

Leonardo DiCaprio a été choisi pour incarner le nabab de la fin du tournage Les Anges de l'enfer à la fin des années 1920 au vol de son avion "Spruce Goose" en 1947. Deux décennies qui ont été particulièrement tumultueuses pour le richissime séducteur qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Dans ces années, Howard Hugues entretient de nombreuses liaisons, mais Martin Scorsese s'attarde sur deux très particulières : celles avec les actrices Katharine Hepburn (Cate Blanchett) et Ava Gardner (Kate Beckinsale).

Qui était le vrai Howard Hughes ?

Aviator s'appuie donc sur une histoire vraie et sur un personnage hors-norme, bien qu'il n'aborde qu'un pan de sa vie, celui de son apogée. Howard Hugues est né en 1905 au sein d'une richissime famille. Il hérite d'un vaste empire industriel à l'âge de 19 ans, qu'il délègue à des collaborateurs pour s'adonner à ses autres passions : le cinéma et l'aviation, mais aussi son amour des femmes.

Howard Hugues a été un producteur de plusieurs films dès 1926. Il a notamment produit Two Arabian Knights (1927, qui obtient l'Oscar du meilleur réalisateur), The Racket (1928) et The Front Page (1931), nommés à l'Oscar du meilleur film. Mais ces longs-métrages les plus connus reste sans aucun doute Les Anges de l'enfer (1930), Scarface (1932) ou The Outlaw (1943).

Au début des années 1930, Howard Hugues se lance sérieusement dans son autre passion, l'aviation, dans lequel il déploie toute sa démesure. Avant de racheter et développer la Trans World Airlines, il a battu plusieurs records de vitesse dans les années 1935 avec le H-1 racer et a construit le H-4 Hercules, l'un des plus grands avions du monde. Après la seconde guerre mondiale, il se lance aussi dans l'espionnage et vend des missiles et des matériels électroniques pour la CIA.

Howard Hugues était également connu pour ses conquêtes féminines, particulièrement avec des actrices d'Hollywood. Si le film de Martin Scorsese ne s'attarde que sur ses liaisons avec Katharine Hepburn et Ava Gardner, ce ne sont pas les deux seules femmes de sa vie : l'homme d'affaires a vécu des romances avec Cyd Charisse, Joan Crawford, Bette Davis, Olivia de Havilland, Billie Dove, Jean Harlow, Rita Hayworth, Joan Fontaine, et a épousé de 1957 à 1971 Jean Peters. Il a également eu des relations avec Janet Leigh, Terry Moore, Jane Russell, Faith Domergue et Lana Turner.

Mais Howard Hugues a également connu de graves problèmes de santé mentales : périodes de dépression, de prostration. Il vit reclus, et ses entreprises commencent à connaître un certain déclin, compensé par des rachats et la construction d'un empire immobilier. Il a passé les huit dernières années de sa vie alité, vivant dans des conditions insalubres (il ne se coupait ni la barbe, ni les cheveux, ni les ongles et souffrait d'insuffisance rénale et de malnutrition). Il n'a pu être identifié que par ses empreintes digitales et par l'attestation sur l'honneur de ses employés.

Synopsis - Aviator illustre la vie privée tumultueuse de Howard Hughes dont ses liaisons avec deux stars de légende : Katharine Hepburn et Ava Gardner. Le film évoque également les handicaps physiques et les phobies de Hughes, ses troubles obsessionnels, ses comportements de plus en plus erratiques qui l'amenèrent à se couper progressivement du monde et à finir sa vie en reclus...