Une scène anecdotique de "Harry Potter 1" joue un rôle majeur sur la fin de l'histoire. Mais évidemment, personne n'y avait prêté attention à la sortie du film en 2001.

Le 5 décembre 2001, Harry Potter à l'école des sorciers sortait au cinéma, lançant avec succès l'adaptation dans les salles obscures des romans de J.K. Rowling. Près d'un quart de siècle plus tard, le film de Chris Columbus est toujours apprécié par les fans pour son charme indéniable et l'univers magique déployé sur grand écran. Si les propos transphobes de J.K. Rowling sont venus entacher l'appréciation de la franchise de sorcellerie pour certains fans, ce premier long-métrage reste un incontournable de l'automne.

Ce premier volet voit l'introduction de tous les personnages et leurs premières fois à Poudlard. Les spectateurs qui connaissent l'intrigue globale peuvent également s'amuser à déceler les nombreux clins d'œil et indices cachés pour la suite de la saga, alors que l'on ne prenait pas nécessairement conscience de leur importance lors du premier visionnage en 2001.

L'un des détails du film se déroule d'ailleurs durant le premier match de Quidditch du jeune Harry Potter (Daniel Radcliffe). Cette scène en apparence anecdotique aura en effet son importance à la fin de la série, lors d'une scène particulièrement émouvante pour le sorcier. Cela prouve ainsi que J.K. Rowling avait planifié toute sa saga dès son premier ouvrage !

Une scène anecdotique qui aura son importance

Lors du match de Quidditch, le fameux sport imaginaire pratiqué par les apprentis sorciers, Harry Potter avale par erreur le Vif d'or, la balle magique du jeu, offrant la victoire à Gryffondor contre les Serpentards. Décrit comme ça, cela ne semble pas important... Sauf que ça lui permettra plus tard de mettre la main sur l'une des reliques de la mort du septième épisode. Attention, spoilers sur la fin de la franchise Harry Potter dans les paragraphes qui suivent : avant son décès, Albus Dumbledore a caché la pierre de résurrection dans le Vif d'or, qu'il donne en héritage à Harry. Car la balle volante de Quidditch possède une mémoire physique et peut s'ouvrir uniquement lorsqu'Harry la presse contre ses lèvres.

Grâce à la pierre de résurrection cachée dans le Vif d'or, Harry pourra convoquer ses parents, Sirius Black et Remus Lupin (tous décédés à ce stade de l'histoire dans une scène majeure de la fin de l'histoire. La présence de ses proche lui donne le courage d'aller se sacrifier face à Voldemort, pour que ce dernier détruise le dernier Horcruxe (une partie de l'âme de Voldemort) : Harry lui-même. Heureusement, grâce à son sacrifice altruiste, Harry va réussir à survivre et à anéantir Voldemort une bonne fois pour toutes.

Synopsis - Harry Potter est un jeune orphelin, recueilli depuis son plus jeune âge par sa tante Petunia et son oncle Vernon, qui le détestent. Mais le jour de ses 11 ans, Harry reçoit la visite d'un géant, prénommé Hagrid, qui lui annonce qu'il est un sorcier. Il doit donc suivre les cours à l'école des sorciers, Poudlard, géré par le grand mage Albus Dumbledore. Harry est heureux de quitter sa triste existence. A Poudlard, il va vivre des aventures magiques...