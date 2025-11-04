Le troisième film de la franchise a été marqué par un drame avant que le tournage ne débute.

Beaucoup considèrent Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban comme l'un des meilleurs films de la franchies magique, si ce n'est le meilleur. Sorti en 2004, il se distingue par la réalisation et la photographie plus sombre et mature d'Alfonso Cuaron (Gravity, Les fils de l'homme), en adéquation avec le tournant que prend l'intrigue : le jeune sorcier à la cicatrice est désormais poursuivi par Sirius Black, un détenu qui s'est échappé de la prison magique d'Azkaban pour l'anéantir. Cet événement va forcer notre héros à plonger dans le passé de ses parents.

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint reprennent les rôles des trois protagonistes, avec l'arrivée de Gary Oldman, David Thewlis et Timothy Spall au casting dans la peau des Maraudeurs Sirus Black, Remus Lupin et Peter Petigrew. Ils ne sont pas les seuls nouveaux de la distribution, puisqu'un drame a forcé la production à changer l'interprète de l'un des personnages présents depuis le début de la saga cinématographie : Albus Dumbledore.

Aucune mésentente artistique ou souci de planning n'est à l'oeuvre, puisqu'un drame s'est produit en coulisses, rendant ce changement indispensable avant le tournage. Richard Harris, qui interprétait le directeur de Poudlard dans les deux premiers épisodes de la franchise magique, est malheureusement décédé le 25 octobre 2002 à l'âge de 72 ans. Le comédien irlandais avait été diagnostiqué de la maladie de Hodgkin quelques mois plus tôt. Il s'agit d'un type de cancer du système lymphatique, qui peut atteindre différentes parties du corps.

Le décès de Richard Harris est intervenu au début du tournage d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. La production, et particulièrement le réalisateur Alfonso Cuarón, se sont mis en tête de lui trouver rapidement un remplaçant. C'est finalement l'acteur Michael Gambon qui hérite du rôle. Ce dernier a confié qu'il avait décidé de donner son propre style au personnage, tout en conservant l'accent irlandais, en hommage au défunt : "Des centaines de comédiens ont joué le roi Lear, sans s'occuper de l'approche de leurs prédécesseurs. Un acteur s'empare d'un rôle et se l'approprie, point final." Sa prestation d'Albus Dumbledore, plus moderne et dynamique que celle de son prédécesseur, a tour à tour suscité l'admiration ou la critique chez les fans.

Suite à Harry Potter 3, Michael Gambon a continué à incarner Dumbledore dans les autres films de la saga qui s'est achevée au cinéma en 2011. Depuis la fin de la franchise, les fans d'Harry Potter ont également perdu le second interprète du directeur de Poudlard : Michael Gambon est décédé le 27 septembre 2023 des suites d'une pneumonie.

Synopsis - Sirius Black est un sorcier particulièrement dangereux, écroué dans la sombre prison d'Azkaban. Jusqu'au jour où il arrive à s'en échapper. De là, le mystérieux personnage ne poursuit plus qu'un seul but : retrouver le jeune Harry Potter, en troisième année à l'école de Poudlard...