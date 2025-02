Sortie en 2002, la comédie culte d'Alain Chabat, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, est l'adaptation de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo.

Sortie en 2002, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est la seconde adaptation cinématographique des aventures de l'irréductible Gaulois (exception faite des dessins animés). Elle est écrite et réalisée par Alain Chabat et adapte la fameuse bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo. Après avoir joué le duo dans Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi (1999), Christian Clavier et Gérard Depardieu rempilent dans les rôles d'Astérix et Obélix.

Après avoir réalisé 14 millions d'entrées à sa sortie, Astérix et Obélix est toujours considéré comme la meilleure adaptation des aventures des deux Gaulois par le public, et figure régulièrement dans les classements des meilleures comédies françaises de tous les temps. Cela est dû à l'humour très identifiable d'Alain Chabat, hérité des Nuls, à son casting (Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon...) et aux improvisations du casting, entrées dans la culture populaire. C'est notamment le cas du monologue d'Otis, scène devenue culte et régulièrement citée par les fans !

"Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation..." Ce monologue d'Otis dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est culte pour une génération de fans du film d'Alain Chabat, certains étant même capables de le reproduire mot pour mot. Et pourtant, sachez qu'il ne figurait pas tel quel dans le scénario ! En effet, Édouard Baer a improvisé une grande partie de ce monologue sur le tournage du film. En janvier 2002, dans les colonnes du magazine Première, Alain Chabat et Jamel Debbouze revenaient sur le sujet : "Même si ça a l'air d'être le bordel, c'est quand même un peu précis" de réaliser une comédie à ce point millimétrée.

Debbouze, qui entamait alors une belle reconversion au cinéma, expliquait en effet qu'il ne pouvait "partir en vrille que s'il y a une base solide". Pour ce qui est du monologue d'Édouard Baer, qui joue le scribe Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, "il n'avait vraiment que deux ou trois lignes de texte et un ad lib". Le terme "ad lib", est issu du latin ad libitum qui signifie à volonté. Édouard Baer avait donc une base de travail sur laquelle s'appuyer et la garantie que les caméras continueraient de tourner tant qu'il aurait quelque chose à dire. Le monologue a ensuite été monté pour garder la meilleure prise. Et le reste, comme vous le savez, est entré dans l'histoire

Synopsis - Pendant l'une de leurs nombreuses querelles amoureuses, César défie Cléopâtre : si elle réussit en trois mois à construire un somptueux palais, alors l'empereur de Rome concédera que le peuple égyptien est bien le plus grand de tous les peuples. La Reine choisit donc l'architecte Numérobis pour mettre en chantier ce projet, mais s'il échoue, il sera jeté aux crocodiles. Afin de mener à bien sa mission, Numérobis demande de l'aide à ses vieux amis gaulois, Panoramix, Astérix et Obélix. Mais ils devront faire face à Amonbofis, un architecte jaloux que Cléopâtre ne l'ait pas choisi...

Sorti en janvier 2002, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre a permis à Alain Chabat de réunir autour de lui un casting impressionnant. Si Christian Clavier et Gérard Depardieu, déjà vus dans la précédente adaptation de 1999 Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, reprennent les rôles principaux, de nombreux amis d'Alain Chabat viennent garnir les rangs d'un film qui est toujours aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures comédies françaises.