Les acteurs de Chantons sous la pluie n'étaient pas prêt d'en oublier le tournage, qui a été particulièrement éprouvant en raison des exigeantes scènes de danses.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 20h55] Si Chantons sous la pluie est devenu un film culte, en coulisses, les comédiens n'en ont pas que des bons souvenirs. Debbie Reynolds (Kathy) déclarera même que le tournage de cette comédie musicale et la naissance de sa fille ont été "les deux moments les plus éprouvants de [son] existence". Si les nombreuses chorégraphies spectaculaires paraissent fluides et aisées à l'écran, c'est parce qu'il y a eu de nombreuses heures de travail derrière. Debbie Reynolds, qui était novice en la matière contrairement à Gene Kelly et Donald O'Connor, a dû s'entraîner huit heures par jour pendant trois mois pour tenter d'arriver au niveau de ses partenaires à l'écran. La difficulté et les exigences de Gene Kelly étaient telles que l'actrice a songé à abandonner le rôle. Heureusement, elle a reçu l'aide de Fred Astaire, qui tournait sur le plateau voisin.

Si Donald O'Connor était plus expérimenté en danse, Chantons sous la pluie n'a pas été qu'une partie de plaisir non plus. La mise en boîte de la mémorable Make 'Em Laugh a été particulièrement éprouvant, à tel point que le comédien a été obligé de prendre plusieurs jours de repos suite au tournage de cette séquence. Gene Kelly a également souffert de son côté : la mythique séquence qui donne son titre à la comédie musicale l'a rendu malade, lui provoquant une forte fièvre à force de tourner sous cette fausse pluie. C'est peut-être aussi parce que les acteurs ont dû se dépasser que Chantons sous la pluie reste encore aujourd'hui l'un des grands films hollywoodiens, plus de soixante ans après sa sortie.

Synopsis - Même s'il se détestent dans la "vraie" vie, Don Lockwood et Lina forment le couple le plus célèbre du cinéma muet. Avec l'avènement du cinéma parlant, la voix de crécelle de Lina va vite devenir un problème...