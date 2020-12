Lost in translation est un film mystérieux qui peut amener plusieurs interrogations, mais une est certainement dans toutes les têtes des téléspectateurs : que chuchote Bob à l'oreille de Charlotte à la fin du film ?

[Mis à jour le mercredi 9 décembre 2020 à 20h50] Ce soir, Lost in Translation, le deuxième film de Sofia Coppola en tant que réalisatrice, est diffusé sur Arte. Elle est également la scénariste de cette comédie dramatique américano-japonaise sortie en 2003, inspirée directement de ses séjours au Japon. Ce film obtient de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur scénario original. Cette originalité peut également se retrouver dans la fin du film, qui n'est pas réellement explicite, puisque nous n'entendons pas la dernière phrase échangée entre les deux protagonistes. Ce film raconte la rencontre dans un hôtel entre Bob Harris et Charlotte, deux américains perdus dans cette culture étrangère mais aussi dans leur vie privée. Bob Harris (Bill Murray) est un acteur venant tourner un spot publicitaire à Tokyo pour gagner de l'argent mais aussi pour s'éloigner de sa femme et Charlotte accompagne son mari photographe, mais se sent délaissée. Une complicité entre les deux personnages va se créer.

Bob et Charlotte entretiennent une relation amicale tout au long du film, même si on peut ressentir qu'ils n'expriment pas clairement leurs sentiments. Les téléspectateurs peuvent espérer une histoire d'amour, mais il n'en est rien, à part un baiser échangé à la fin du film, avant que les deux personnages s'éloignent et se perdent de vue. Vont-ils se retrouver ou ne jamais se revoir ? Peut-être que la phrase murmurée par Bob à l'oreille de Charlotte avant ce baiser de fin expliquerait la suite ? Un internaute aurait trouvé la réponse en augmentant le son, et aurait partagé sa trouvaille dans une vidéo ci-dessous, relayée par Screenrant en 2019 :

En effet, lors du tournage, Bill Murray a improvisé la phrase qu'il disait à l'oreille de Scarlett Johansson. Si bien que même Sofia Coppola ne saurait pas exactement ce qu'il lui a dit. Selon la vidéo ci-dessus, la phrase en question serait la suivante : "Je dois partir mais je ne laisserai pas cela s'interposer entre nous, ok ?". A cette phrase, Charlotte répond "ok", puis ils s'embrassent et se séparent. Cela veut-il dire qu'ils se retrouveront un jour ? D'autres théories laissent entendre que Bob pousse Charlotte à retrouver son mari. Chacun est libre d'imaginer la suite ou non.

Synopsis - Pour gagner un peu d'argent, Bob Harris (Bill Murray ), acteur sur le déclin, a accepté de tourner des spots publicitaires pour un whisky à Tokyo. Dans son hôtel de luxe, il rencontre une jeune Américaine fraîchement diplômée, Charlotte (Scarlett Johansson ), qui accompagne John (Giovanni Ribisi), son mari, photographe de mode. La jeune femme se sent seule et délaissée par son mari, qui consacre tout son temps à son travail. Alors que le décalage horaire les empêche tous les deux de dormir, Bob et Charlotte vont prendre l'habitude de se retrouver au bar de l'hôtel. Un soir, Charlotte invite Bob à une soirée avec des amis japonais. Les deux Américains commencent à se rapprocher.