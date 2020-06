LA COMMUNAUTE DE L'ANNEAU - Les trois films du Seigneur des Anneaux ont été tournés en même temps durant 15 mois, rendant le tournage éprouvant pour les acteurs. Les raisons.

[Mise à jour le 9 juin 2020 à 21h00] Cela fait déjà 19 ans que premier film de la saga Le Seigneur des Anneaux, La communauté de l'Anneau, est sorti au cinéma. Avec ce premier opus, c'est une trilogie d'heroic fantasy particulièrement ambitieuse que le public a pu découvrir. Si les spectateurs la redécouvrent avec plaisir, le tournage n'a pas été qu'une partie de plaisir pour l'équipe. Peter Jackson avait en effet décidé, pour des raisons de budget, de tourner les trois films de la saga en même temps. Le tournage a ainsi duré durant 15 mois, de 1999 à 2000 environ, en Nouvelle-Zélande. Les acteurs du Seigneur des Anneaux n'ont pas caché la difficulté de ce tournage. La raison ? Les journées de travail extrêmement longues (plus de 16 heures par jour parfois), de longues heures de maquillages, notamment pour les acteurs incarnant les hobbits qui avaient plus d'une heure d'attente pour la pose de prothèses de pieds.

Dans les colonnes de Première, Elijah Wood, l'interprète de Frodon dans La communauté de l'Anneau, revient sur ces souvenirs de tournages du Seigneur des Anneaux: "[L'intensité du tournage], sa durée, se lever aux aurores et bosser seize heures par jour, six jours par semaine, m'a fait découvrir des forces en moi que je ne soupçonnais pas. Quand un tel défi se présente à vous, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le relever". Finalement, le tournage est resté un bon souvenir pour les équipes, qui se sont récemment retrouvés en visioconférence. Et pour fêter la fin de ce très long tournage, les acteurs se sont tous tatoués le chiffre "neuf", comme les neuf membres de la Communauté de l'Anneau, en elfique.

En savoir plus

Les Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau est l'adaptation cinématographique du premier volume du roman éponyme de J. R. R. Tolkien. Réalisé par Peter Jackson, il a connu un bon succès autant auprès du public que de la critique car il a reçu quatre Oscars en 2002.

Synopsis Jeune et timide membre de la tribu des Hobbits, Frodon hérite de l'anneau Unique, instrument du pouvoir de Sauron, le Seigneur Ténèbreux, qui permettrait de le rendre invincible s'il le récupérait. Accompagné de la Communauté de l'Anneau, Frodon débute une quête épique vers le Mordor afin de détruire l'Anneau.