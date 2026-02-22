Tippi Hedren était la tête d'affiche du film "Les Oiseaux" d'Alfred Hitchcock en 1963. Mais leur collaboration ,n'a pas été agréable pour la comédienne.

Alfred Hitchcock est reconnu comme l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Il a signé plusieurs des grands classiques du thriller, comme Vertigo, Psychose, La Mort aux trousses ou Les Oiseaux. Dans ce film, sorti en 1963, Tippi Hedren incarne une femme subitement attaquée par des oiseaux très agressifs. Avec Pas de printemps pour Marnie (1964), il s'agit de l'un des plus grands rôles de la carrière de la comédienne, aujourd'hui âgée de 96 ans. Mais en coulisses, les choses étaient bien différentes.

Sa petite-fille, l'actrice Dakota Johnson, a dénoncé le comportement d'Alfred Hitchcock sur sa grand-mère dans un enregistrement du podcast Awards Chatter du Hollywood Reporter, en 2021. La comédienne de Cinquante nuances de Grey a affirmé que Tippi Hedren l'avait "encouragée" à poursuivre sa carrière d'actrice, tout en l'avertissant des abus possibles dans l'industrie hollywoodienne.

"Elle a toujours été très honnête et ferme quant à son droit à se défendre. C'est ce qu'elle a fait", affirme Dakota Johnson, avant de revenir en particulier sur la collaboration entre sa grand-mère et le cinéaste : "Hitchcock a ruiné sa carrière parce qu'elle a refusé de coucher avec lui, et il l'a terrorisée. Il n'a jamais eu à répondre de ses actes." Tippi Hedren avait déjà témoigné du comportement d'Alfred Hitchcock à son égard dans ses mémoires, Tippi, parues en 2016. Elle accuse le réalisateur de l'avoir harcelée et agressée sexuellement, rapporte le New York Times à l'époque.

Des accusations sur lesquelles sa petite-fille est revenue : "Il est totalement inacceptable que des personnes en position de pouvoir abusent de leur influence sur une personne plus vulnérable, quel que soit le secteur d'activité. C'est difficile d'en parler, car c'est ma grand-mère. On n'ose même pas imaginer que quelqu'un puisse profiter de sa grand-mère."

Les accusations de Tippi Hedren

Tippi Hedren a toutefois refusé toutes les avances d'Alfred Hitchcock et a dénoncé son comportement à son égard. Elle assure dans ses mémoires qu'Hitchcock faisait passer son chauffeur devant chez elle et lui avait demandé une fois de le "toucher" pendant qu'ils travaillaient sur Les Oiseaux. Elle l'accuse aussi d'avoir tenté de l'embrasser de force à l'arrière d'une limousine. La situation s'est ensuite envenimée sur le tournage du film Pas de printemps pour Marnie.

Elle assure que le cinéaste a ensuite mené une campagne de dénigrement à son égard. Elle avait signé un contrat avec Alfred Hitchcock qui stipule qu'il peut refuser ou accepter les offres qu'il reçoit pour l'actrice. Elle a affirmé avoir été empêchée d'accepter plusieurs propositions, notamment européennes, et qu'il aurait utilisé de son influence pour freiner sa carrière.

Tippi Hedren récupèrera toutefois son contrat et continuera d'apparaître au cinéma après ses collaborations avec Hitchcock. On la voit alors dans La Comtesse de Hong Kong sous la direction de Charlie Chaplin et dans des films d'Alexander Payne ou David O. Russell. Mais elle ne retrouvera jamais le succès des deux films d'Alfred Hitchcock.

Dakota Johnson reste très admirative de sa grand-mère : "Je crois que ce qui l'a rendue si extraordinaire pour moi et ma mère [l'actrice Mélanie Griffith], c'est qu'elle a su nous dire : 'Non, on ne tolère pas ce genre de comportement de la part de qui que ce soit'. Elle le dirait avec bien plus d'éloquence. C'est toujours une star de cinéma tellement glamour."

Synopsis - Melanie Daniels (Tippi Hedren), qui a rencontré Mitch Brenner (Rod Taylor) dans une oisellerie, part à Bodega Bay lui apporter un couple d'inséparables. En prenant le bateau, elle est attaquée par une mouette. Après s'être occupé d'elle, Mitch l'invite à dîner, et Melanie décide de rester. Mais les oiseaux se rassemblent et paraissent de plus en plus agressifs. Le lendemain, lors de l'anniversaire de Cathy, la soeur de Mitch, les enfants sont attaqués dans le jardin. La situation ne cesse de se dégrader et des cadavres commencent à apparaître... Pour Mitch et Melanie, il s'agit maintenant de quitter la région vivants.