En 1997, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui et Cédric Klapisch reçoivent le César du meilleur scénario original pour Un air de famille. Bacri a donné un discours qui n'a pas manqué de faire rire l'assemblée réunie.

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 20h30] Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui ont été récompensés à plusieurs reprises aux César pour leurs scénarios originaux. Un air de famille, qui suit les Menard alors qu'ils sont en pleine tourmente, fait partie des œuvres du duo récompensées lors de la prestigieuse cérémonie de remises de prix, qui récompense chaque année le meilleur du cinéma français. En 1997, ils décrochent ainsi le César du meilleur scénario original pour ce film, et ce n'est pas la première fois, puisqu'ils avaient déjà été primés en 1994 pour l'écriture de Smoking/No Smoking.

Ce prix est l'occasion pour Jean-Pierre Bacri de donner un discours de remerciement avec son humour pince-sans-rire dont il a le secret, trois ans après avoir alpagué le ministre de la Culture de l'époque Jacques Toubon sur cette même scène des César : "Moi, cette année, je n'ai pas de revendications, lâche-t-il avec humour, provoquant l'hilarité générale. Je suis content de tout, j'aime la société dans laquelle je suis, je ne vois pas de danger qui nous menace, détaille-t-il avec une pointe d'ironie. Le cinéma, la politique, tout ça... Non, je ne vois pas. Je crois que je suis tout simplement en train de me faire bouffer par le système. Donc je vous remercie beaucoup et à la prochaine".

Synopsis - Une fois par semaine, les membres de la famille Menard se réunissent pour un repas rituel dans le bistrot que tient Henri. Ce soir, c'est l'anniversaire de Yolande. Un incident va venir troubler la réunion : Arlette a quitté Henri...