Si Titanic est resté culte pour les spectateurs, toutes les scènes n'ont pas été une partie de plaisir pour les acteurs.

A sa sortie en 1997, Titanic a été un véritable raz-de-marée sur le monde du septième art. Véritable succès critique et populaire, le film réalisé par James Cameron a relancé l'intérêt déjà vif porté sur l'histoire du naufrage, mais également fait rêver des millions de spectateurs grâce à son histoire d'amour tragique mais très romantique entre Rose, une passagère de première classe corsetée par son rang, et Jack, un artiste de troisième classe pauvre mais libre.

Même si la première moitié de Titanic se déroule sans encombre avant le terrible naufrage qui a coûté la vie, dans la réalité, à des milliers de personnes, le tournage n'a pas pour autant été une partie de plaisir pour l'équipe. Pour Kate Winslet, même le fait d'embrasser Leonardo DiCaprio a été "un cauchemar". Comme elle l'explique dans une vidéo de Vanity Fair, la fameuse scène où le couple s'embrasse sur la proue du navire sur les notes de "My heart will go on" reste difficile à regarder : "Quand je regarde cette scène, je peux voir à quel point je n'arrivais pas à respirer dans ce fichu corset. Ça a été un cauchemar à tourner, parce que Leo ne pouvait pas s'empêcher de rire et on a dû la refaire quatre fois à cause de la lumière".

L'interprète de Rose explique également qu'entre deux prises, c'était elle qui s'occupait de refaire le maquillage, car lorsqu'ils s'embrassaient, leurs maquillages respectifs coulaient sur l'autre. "C'était un tel bazar... Mais je suis assez fière de cette scène, parce que c'est un film qui continue à réjouir les nouvelles générations qui le découvrent." Et, comme Kate Winslet l'avoue, à chaque fois que l'actrice se trouve sur un bateau, on lui demande de rejouer la scène. Et parfois elle accepte, parfois elle refuse !

Plus de 25 ans après sa sortie, Titanic reste un film culte pour plusieurs générations de spectateurs. Il faut dire que le long-métrage réalisé par James Cameron a cumulé les exploits : il a remporté 11 Oscars tout en devenant l'un des plus gros succès du box-office mondial, et cela en étant, au moment de sa sortie en 1997, le film le plus cher jamais produit. Ce drame revenant sur le naufrage du paquebot en 1912 a depuis fait l'objet de plusieurs ressorties à succès au cinéma, en 3D en 2012 et en version restaurée le 8 février 2023.

Titanic est également un film qui a propulsé au rang de stars ses deux acteurs principaux, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Depuis, ils sont tous deux devenus des acteurs réputés auprès du grand public. Pourtant, le tournage du film de James Cameron n'a pas été simple, puisqu'il a duré plus de huit mois et s'est produit parfois dans des conditions éprouvantes.

Synopsis - Southampton, 10 avril 1912. Le Titanic, le plus grand paquebot du monde, s'apprête à appareiller pour son premier voyage en direction de New-York. A bord, le modeste Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), passager de troisième classe qui a gagné son billet au poker, fait la rencontre de Rose Dewitt Buckater (Kate Winslet), une belle jeune fille de première classe issue de la haute bourgeoisie et que sa mère Ruth (Frances Fisher) a promise à Caledon Hockley (Billy Zane), un riche aristocrate. Jack va initier Rose à l'univers festif des soirées des troisièmes classes, malgré les désaccords de Caledon et de Ruth, bien décidés à empêcher Rose de s'enticher de Jack. Mais bien que tout les oppose, les deux jeunes gens vont tomber fous amoureux l'un de l'autre et se promettre de s'enfuir ensemble à l'arrivée du paquebot. Leurs projets vont couler en même temps que le Titanic qui heurte alors un iceberg au beau milieu d'un Océan à l'eau glaciale...

L'histoire d'amour entre Rose et Jack aurait pu difficilement pu voir le jour en raison des conventions sociales de l'époque. C'est donc sans surprise que Rose DeWitt Bukater et Jack Dawson sont des personnages totalement fictifs, inventés par James Cameron. Toutefois, pour le rôle porté par Kate Winslet, le réalisateur se serait inspiré d'un manuscrit d'Helen Churchill Candee, journaliste américaine qui décrit son idylle avec un passager du bateau. Alors que les noms des protagonistes de Titanic avaient déjà été trouvés, James Cameron a découvert qu'un certain J. Dawson, membre de l'équipe d'ingénierie du Titanic, aurait bien été tué dans le naufrage. Il s'appellerait cependant James, et non Jack. Il est enterré à Halifax, en Nouvelle Ecosse.

Titanic est le film qui a véritablement lancé la carrière de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui incarnent les deux amants maudits du long-métrage de James Cameron. On retrouve également au casting les acteurs Billy Zane, Bill Paxton ou encore Kathy Bates. Retrouvez ci-dessous le casting principal de Titanic :

Leonardo DiCaprio : Jack Dawson

Kate Winslet : Rose DeWitt-Bukater/Dawson

Billy Zane : Caledon Hockley

Frances Fisher : Ruth DeWitt-Bukater

Bill Paxton : Brock Lovett

Gloria Stuart : Rose Calvert

Kathy Bates : Margaret Brown dite Molly

Victor Garber : l'architecte naval Thomas Andrews

Bernard Hill : le commandant Edward John Smith

Jonathan Hyde : Joseph Bruce Ismay

David Warner : Spicer Lovejoy

Danny Nucci : Fabrizio De Rossi

Jason Barry : Tommy Ryan

Alexandrea Owens : Cora Cartmell

Rocky Taylor : Bert Cartmell

Lewis Abernathy (de : Lewis Bodine

Suzy Amis : Lizzy Calvert

L'histoire vraie de Titanic et sa fidélité historique

Si la romance entre Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet) est inventée pour les besoins du scénario, le film retrace l'histoire vraie du naufrage du Titanic, après avoir percuté un iceberg en 1912. Plusieurs éléments historiques sont parsemés dans le long-métrage pour le rendre le plus proche possible de la réalité. Lors de la production de Titanic, deux historiens ont apporté leurs savoirs à James Cameron. Don Lynch et Ken Marschall, auteurs de La Grande histoire illustrée du Titanic, ont travaillé avec le réalisateur afin que la reconstitution du naufrage soit la plus fidèle que possible au drame qui s'est déroulé au début du vingtième siècle. Si Rose et Jack, ainsi que leurs familles, sont fictifs, ils côtoient des personnes ayant réellement existé, comme le capitaine Smith, le commandant Smith, ou l'architecte Joseph Bruce Ismay.

On peut également apercevoir, lors de la scène du naufrage, un clin d'oeil à un couple ayant réellement existé : il s'agit d'Isidor et Ida Straus, deux membres de la première classe du bateau, qui ont décidé de laisser leur place sur les canaux de sauvetage pour mourir ensemble sur le bateau. Ils sont représentés dans le film au cours d'une scène très émouvante, durant laquelle un couple de personnes âgées, enlacé dans un lit, attend la mort. Si l'on ne sait pas exactement comment est mort le capitaine du bateau, plusieurs théories existant à son sujet, l'une des rumeurs stipule bien qu'il serait bien resté en arrière pour sombrer avec le Titanic, comme le montre le film.

Titanic prend aussi des libertés avec l'Histoire

Parmi les éléments du scénario de Titanic qui ne sont pas avérés historiquement, on note le fait que Bruce Ismay aurait fait pression sur le capitaine pour que le navire aille plus vite. Ismay s'est toujours défendu de telles accusations, et les historiens se rangent plutôt du côté de l'architecte sur ce point. L'architecte a d'ailleurs été disculpé des accusations de faute qui pesaient sur lui après le naufrage du paquebot. La mort du premier officier William Murdoch dans le film a également fait polémique, puisqu'on le voit dans le long-métrage tirer sur deux hommes avant de se tuer. Si cette scène s'inspire de rumeurs de suicide, celles-ci a été démentis par plusieurs observateurs et témoins.