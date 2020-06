Sorti en 1994, Les Evadés retrace l'amitié de deux prisonniers au pénitencier du Maine. Mais ce film fort en émotions est-il inspiré d'une histoire vraie ?

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 20h55] C'est le film le mieux noté de toutes les productions listées sur IMDB, base de données en ligne du cinéma et de la télévision à l'échelle mondiale. Les Evadés a ému des millions de spectateurs depuis sa sortie en 1995. Le long-métrage réalisé par Frank Darabont dépeint l'amitié qui naît entre deux prisonniers incarcérés au pénitencier de Shawshank, prison la plus sévère du Maine (Etats-Unis). L'un, incarné par Tim Robbins, clame son innocence alors qu'il est accusé du meurtre de son épouse et de son amant, tandis que l'autre, joué par Morgan Freeman, est incarcéré depuis plus de vingt ans. L'histoire semble si réaliste que beaucoup peuvent s'interroger sur son authenticité : ce film dramatique est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Les Evadés est une fiction adaptée d'une nouvelle littéraire. Et celle-ci est signée d'un auteur bien connu, puisque c'est Stephen King qui l'a écrite. Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank a été publié en 1982, dans le recueil Différentes saisons. Si Stephen King est connu comme le maître de l'horreur et du fantastique, cet écrit est néanmoins particulièrement réaliste, si bien qu'on peut parfois penser, à tort donc, que c'est une histoire vraie. Si l'intrigue est fictive, le tournage a bien eu lieu dans une véritable prison. C'est le pénitencier de Mansfield, dans l'Ohio, qui a servi de décor pour Les Evadés. Elle a été fermée en 1990 car son aspect était jugé "trop inhumain", mais la destruction du lieu a attendu quelques années afin de permettre le tournage du film de Frank Darabont.

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Dans la prison la plus sévère de l'Etat du Maine, naît une amitié. Celle d'Andy Dufresne, jeune banquier accusé du meurtre de sa femme et de son amant, et de Red, un afro-américain emprisonné depuis vingt ans...