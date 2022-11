Pretty Woman est une comédie romantique mettant en scène le couple Richard Geere/Julia Roberts. La fin, désormais culte, aurait toutefois pu être différente... et bien moins légère ! Explications.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 20h50] Sorti en 1990, Pretty Woman s'est imposé en trente ans comme un classique du film romantique. Le long-métrage réalisé par Garry Marshall est à voir sur M6 ce lundi 28 novembre 2022. Mais si la fin est désormais culte et offre une happy end aux personnages incarnés par Richard Gere et Julia Roberts, le film aurait pu se terminer bien différemment. En effet, Pretty Woman devait initialement prendre fin de manière très dramatique : Edward et Vivian ne terminaient pas ensemble dans la première version du scénario, et l'avenir de Vivian était incertain.

Le scénario de Pretty Woman (qui s'appelait au départ 3.000), a connu plusieurs modifications avant le tournage. Mais c'est l'alchimie indéniable entre Julia Roberts et Richard Gere qui a fait que les deux personnages ont pu tomber amoureux : "L'alchimie entre eux était palpable à l'écran et pendant les auditions, se souvient JF Lawton, le scénariste, auprès de Vanity Fair. On ne pouvait pas imaginer que ça puisse se terminer autrement, ils s'illuminaient l'un en présence de l'autre." Après les changements de scénario qu'imposait naturellement le casting, Pretty Woman est devenue l'une des meilleures comédies romantiques américaines des années 1990 !

Synopsis - Edward Lewis (Richard Gere) est un homme d'affaires qui a fait fortune, notamment grâce à son associé Philip Stuckey (Jason Alexander). Un soir, Edward rencontre une prostituée, Vivian Ward (Julia Roberts), qui ne le laisse pas indifférent. Il va proposer à la jeune femme de l'engager pour toute une semaine, en contrepartie d'un dédommagement financier conséquent. Durant cette semaine, Vivian va comprendre qu'elle ne veut plus se prostituer, et Edward que l'argent ne suffit pas au bonheur. Tout ceci n'est pas du goût du Philip qui trouve soudainement son associé moins engagé dans les affaires, et qui fera tout pour séparer les tourtereaux.