AMELIE POULAIN - Le film de Jean-Pierre Jeunet est l'un des plus grand succès du cinéma français, grâce notamment à l'interprétation poétique d'Audrey Tautou. Mais d'autres actrices ont été pressenties pour ce film.

[Mis à jour le 2 août 2020 à 20h50] Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est l'un des plus gros succès critiques et commerciaux du cinéma français : la réalisation de Jean-Pierre Jeunet, qui plonge le spectateur dans un Montmartre poétique et fantasmé, a décroché quatre Césars (dont le Meilleur film et meilleur réalisateur) et cinq nominations Oscars. Il a surtout réalisé 32 405 858 entrées à travers le monde, dont plus de 8 millions en France, devenant le cinquième plus grand succès d'un film français en nombre d'entrées en 2013.

L'incroyable succès du Fabuleux destin d'Amélie Poulain est notamment dû à sont interprète principale, Audrey Tautou. La comédienne reste encore aujourd'hui dans l'esprit de nombreux spectateurs comme la malicieuse Amélie Poulain. Pourtant, elle n'était pas le premier choix de Jean-Pierre Jeunet. Pendant un temps, c'est l'actrice britannique Emily Watson qui aurait dû jouer le rôle, certaines scènes devant même être jouées en Angleterre. Cette dernière est connue pour avoir joué Bess dans Breaking the Waves. La comédienne s'est finalement rétractée devant la durée de la production. Jean-Pierre Jeunet a également rencontré Vanessa Paradis et Emma de Caunes pour le rôle, avant qu'il ne revienne à Audrey Tautou.

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est l'un des plus gros succès mondiaux pour un film français. Très bien accueilli par la critique, il a notamment été classé dans les 1000 meilleurs films jamais réalisés par le New York Times et a récolté plus de 20 récompenses, dont le César du meilleur film en 2002.

Synopsis - Amélie (Audrey Tautou), serveuse dans un bar de Montmartre, est discrète, observatrice et pleine d'imagination. Après avoir découvert une vieille boîte métallique dans son appartement, elle décide de la rendre à son propriétaire, qui y avait caché ses plus précieux souvenirs. Devant son bonheur lorsqu'elle la lui ramène, elle s'investit d'une mission capitale : désormais, elle fera en sorte de répandre le bonheur tout autour d'elle.