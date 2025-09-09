Valérie Lemercier a fait une bourde sur le tournage du film "La Cité de la Peur", forçant une grosse improvisation de dernière minute.
Depuis plus de 30 ans, La Cité de la Peur s'est imposée comme l'une des comédies françaises les plus cultes grâce à l'humour inimitable des Nuls. Gros succès à sa sortie avec plus de 2,2 millions d'entrées, il est désormais entré dans le panthéon des comédies les plus populaires grâce à ses nombreuses répliques savoureuses et ses gags physiques et absurdes.
Si la bande, composée d'Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia, incarne le trio principal chargé de découvrir qui est le serial killer qui décime les projectionnistes d'un film de série B, le long-métrage cumule les apparitions de visages bien connus du public. Jean-Pierre Bacri, Gérard Darmon, Sam Karmann, Eddy Mitchell, Daniel Gélin, Hélène de Fougerolles ou encore Valérie Lemercier font une apparition.
Cette dernière a d'ailleurs fait une "bourde" mémorable lors du tournage. Celle qui interprète la veuve de l'un des projectionnistes tués dans le film a oublié de se rendre sur le tournage un jour. Comme elle le confiait à Allociné en 2013, l'actrice a eu "un petit coup de mou" et a "avalé un tube entier de médicaments". Ce qui lui a fait oublier qu'elle devait tourner une scène du film.
Heureusement, la bande des Nuls est connue pour sa capacité à gérer les imprévus. L'actrice n'était pas la seule de la famille Lemercier a travaillé sur La Cité de la peur, puisque sa petite sœur était stagiaire scripte sur le film. "Du coup, elle m'a remplacée". Il y a donc un plan dans le film où ce n'est pas Valérie Lemercier qu'on voit à l'écran, mais sa soeur, qui figure donc comme doublure sur quelques plans du montage final. Alors, l'avez-vous repérée ?
Synopsis - Panique sur la Croisette : Odile Deray (Chantal Lauby), attachée de presse, a bien du mal à "vendre" le film dont elle s'occupe, une série B intitulée "Red is dead" et dans laquelle Simon Jérémi (Dominique Farrugia), acteur, joue. Mais un serial killer décime tour à tour les projectionnistes du film. Odile compte bien profiter de cette soudaine publicité.
Ce film, dont le scénario a été écrit par le trio comique Les Nuls (Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia), a été un gros succès avec plus de 2,2 millions d'entrée en France. Nombre de ses répliques sont par ailleurs aujourd'hui devenues cultes pour les connaisseurs. Alain Barbérian, dont La Cité de la peur a été le premier film, est un habitué des comédies puisqu'il en a réalisé beaucoup d'autres, dont notamment Paparazzi en 1998, Le Boulet en 2002 ou L'enquête Corse en 2004.
