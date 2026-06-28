Al Pacino livre une performance mémorable sous les traits du bandit surnommé "Scarface", dans le film du même nom réalisé par Brian de Palma sorti en 1983.
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Difficile d'oublier la performance d'Al Pacino dans Scarface. Sorti en 1983, le thriller de gangsters réalisé par Brian de Palma est devenu un film incontournable pour les amateurs du genre, alors qu'il s'agit d'un remake d'un film datant de 1932. On y suit l'histoire d'Antonio "Tony" Montana, un petit malfrat qui devient un baron de la drogue et de la mafia américaine en Floride. Al Pacino y donne la réplique à Steven Bauer et Michelle Pfeiffer dans ce film de bandits édifiant.
Mais que les spectateurs ne s'y méprennent pas, Tony Montana n'a jamais existé. Le personnage du film original de 1932 dépeint une version alternative d'Al Capone, célèbre gangster de Chicago qui était lui-même surnommé "Scarface" ("le Balafré").
Dans la version de Brian de Palma, c'est Oliver Stone qui est en charge de l'écriture du scénario, et qui décide de changer les lieux (Chicago devient la Floride) et le trafic auquel il s'adonnait (la contrebande d'alcool devient le trafic de drogue), entre autres modifications apportées. Et le nom "Tony Montana" est un hommage à un joueur de football américain adoré d'Oliver Stone, Joe Montana.
Synopsis - Antonio Montana, dit Tony (Al Pacino) est expulsé de Cuba au début des années 80 et se retrouve à Miami. Il est accompagné de son ami Manolo Ribera, dit Manny (Steven Bauer) avec qui il est amené à commettre quelques petits délits. Tony est vite repéré par des mafiosos de la drogue qui lui proposent de travailler pour eux. Il devient alors l'homme de confiance de tous : fournisseurs, revendeurs, policiers. Et il finit par diriger la mafia en Floride comme il l'a toujours rêvé. Il épouse même une femme magnifique, Elvira (Michelle Pfeiffer) qu'il exhibe comme un trophée. Mais très vite, Tony se rend compte qu'il n'est pas plus heureux au sommet. Et que beaucoup de personnes veulent faire tomber le numéro 1.
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