Le film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache s'inspire d'une réalité à laquelle sont confrontées les associations accueillant les enfants autistes.

Sorti au cinéma en octobre 2019, Hors Normes est le septième film du duo formé par Eric Toledano et Olivier Nakache dont la carrière a explosé depuis leur long-métrage Intouchables sorti en 2011. Dans Hors Normes, ils dirigent Reda Kateb et Vincent Cassel dans ce qui est un film inspiré de la réalité vécue par les associations venant en aide aux jeunes autistes.

Déjà inspiré par la réalité de l'aide aux personnes handicapées pour Intouchables, Toledano et Nakache s'intéressent désormais à un autre sujet de société qu'ils ont eu l'occasion de vivre eux-mêmes comme ils l'ont expliqué durant la promotion du film.

Comme pour Intouchables, Hors Normes s'inspire d'une histoire vraie. À l'origine du film, on retrouve une association qui accueille les jeunes autistes. En 1994, les deux réalisateurs travaillent comme animateurs de colonie de vacances. Ils rencontrent Stéphane Benhamou. Ce dernier a créé l'association Le silence des justes, qui aide les enfants autistes. Cette rencontre a bouleversé les cinéastes, séduits par l'engagement de cette association et touchés par les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Vingt ans plus tard, Eric Toledano et Olivier Nakache vont filmer Stéphane Benhamou et le président du Relais de l'Île de France (une autre association qui travaille avec les jeunes autistes, ndlr) Daoud Tatou, dans un documentaire pour Canal ++. Mais les deux cinéastes ne se sentent pas encore prêts pour aborder ce sujet complexe au cinéma et se laissent le temps de mûrir en tant que réalisateur.

Une fois l'expérience accumulée, Eric Toledano et Olivier Nakache développent un scénario solide pour mettre en lumière l'humanité et l'engagement qu'ils ont observés dans ces associations. Cette expérience a permis la création d'Hors Normes. "Nous ne pouvions nous permettre de prendre des distances avec la réalité ou de nous montrer maladroits avec trop d'approximations, expliquent-ils à Allociné. Cette période d'observation a été très instructive, le scénario s'est nourri au quotidien de ces expériences partagées, mais surtout au bout de 2 ans, notre motivation s'est décuplée". Pour ajouter une dose de réalisme et de nuance à Hors Normes, les deux réalisateurs ont engagé des acteurs amateurs autistes évoluant dans l'association Turbulances pour travailler dans le film, aux côtés des acteurs confirmés que sont Reda Kateb et Vincent Cassel. Un parti pris payant, puisqu'Hors normes a séduit aussi bien les critiques que les premiers téléspectateurs qui ont pu découvrir le long-métrage.

Synopsis - Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.