LA VIE SCOLAIRE FILM. Le film "La vie scolaire" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir est diffusé sur France 2 ce mercredi 9 novembre 2022. Cette comédie est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 20h45] Sorti en 2019, "La vie scolaire" est diffusé sur France 2 ce mercredi 9 novembre 2022 à partir de 21h10. Cette comédie sociale réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir suit le quotidien d'employés de la vie scolaire d'un collège de Seine Saint-Denis et des élèves qui y passent chaque jour. Contrairement à "Patient", le premier film du duo, "La vie scolaire" ne s'inspire pas directement d'une histoire vraie et ce n'est pas la jeunesse du chanteur stricto sensu qui est décrite dans le long-métrage.

Cependant, "La vie scolaire" s'inspire tout de même d'anecdotes de jeunesse de Grand Corps Malade et Medhi Idir : "C'est une période charnière qui nous a beaucoup marqués. Mais nos souvenirs datent des années 90. Il a fallu se remettre dans le bain, aller sur place pour observer, expliquait Mehdi Idir à Allociné à la sortie du film. Pour autant, on savait que des scènes vécues en 1994 pouvaient sonner juste en 2019." Parmi les véritables histoires que l'on retrouve dans le film, notamment, de cet élève qui arrive toujours en retard en inventant des excuses invraisemblables, ou du professeur de mathématique qui s'inspire d'un ami du duo, "un agrégé de physique né à Saint-Denis qui a toujours voulu y enseigner". Autant d'éléments qui donnent l'impression au spectateur, au visionnage de "La vie scolaire", de revivre ses années collèges !

Synopsis - La vie quotidienne d'un établissement scolaire situé à Saint Denis, dans la ville natale du chanteur.