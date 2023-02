TF1 diffuse "Le Journal de Bridget Jones" ce jeudi 2 février à 21h10. Saviez-vous que Renée Zellwegger n'était pas le premier choix pour le rôle et aurait pu ne jamais incarner la célibataire trentenaire ?

[Mis à jour le 2 février 2023 à 20h05] Renée Zellwegger est aujourd'hui indissociable de son rôle de trentenaire maladroite et malheureuse en amour dans "Le Journal de Bridget Jones", diffusé sur TF1 ce jeudi 2 février 2023. Et pourtant, Bridget Jones aurait pu avoir un autre visage, puisque l'actrice américaine n'était absolument pas le premier choix de la production pour ce rôle : la réalisatrice du long-métrage, Sharon Maguire, avait d'abord en tête Toni Colette dans le rôle. Cependant, cette dernière refuse le poste.

La réalisatrice du "Journal de Bridget Jones" envisage alors Kate Winslet pour le rôle, déjà une immense star depuis "Titanic". Cependant, la comédienne britannique est jugée trop jeune pour incarner une trentenaire (elle avait en effet 26 ans). C'est ensuite Renée Zellwegger qui est considérée et qui a pu démontrer l'étendue de ses capacités à faire rire et à émouvoir dans ce rôle face à Hugh Grant et Colin Firth. Et heureusement, puisque Bridget Jones a propulsé l'actrice américaine au rang de star.

Synopsis - Plongez au coeur des aventures comico-sentimentales d'une « célibattante » trentenaire mal dans sa peau. Elle s'appelle Bridget Jones (Renée Zellweger). Elle est employée dans une agence publicitaire de Londres, « Pemberley Publishing », et a quatre ambitions dans la vie : perdre du poids, arrêter de fumer, arrêter de boire et, surtout, trouver enfin le grand amour. Tandis que ses amis, Jude (Shirley Henderson), Shazza (Sally Phillips) et Tom (James Callis), ne cessent de lui prodiguer des avis et des conseils aussi inutiles que désespérés, Bridget hésite entre deux prétendants : son patron, le charmant et sexy Daniel Cleaver (Hugh Grant) et Mark Darcy (Colin Firth), un vieil ami de la famille qui lui a paru de prime abord ennuyeux et distant. Gaffeuse, maladroite et pleine d'humour, elle raconte ses déboires, ses peines et ses joies dans un journal intime, rempli de ses bonnes résolutions.

"Le journal de Bridget Jones" est librement inspiré du roman éponyme d'Helen Fielding, qui est lui-même une adaptation moderne du très célèbre « Orgueil et Préjugés » de Jane Austen. Devant le succès considérable et international du film (avec notamment plus de 3,4 millions d'entrées en France), une suite a vu le jour en 2004, intitulée « Bridget Jones : L'âge de raison », tout comme le deuxième volet du roman. On y retrouve les mêmes acteurs, dans les mêmes rôles. Un troisième film, intitulé « Bridget Jones's Baby » devrait sortir dans le courant de l'année 2012 et mettre en scène une Bridget en pleine crise de la quarantaine et prête à tout pour avoir un enfant...