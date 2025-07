"Le dîner de cons" est une comédie culte de Francis Veber avec Jacques Villeret et Thierry Lhermitte.

Vrai succès populaire et rare film français à avoir eu du succès en Angleterre, Le dîner de cons s'est classé deuxième du box office français de 1998, derrière Titanic avec ses 9 millions d'entrées. François Pignon est un personnage récurent dans les films de Francis Veber : il existe également dans Les Compères, La doublure ou encore Les fugitifs par exemple. Le film, récompensé notamment par trois Césars et deux prix Lumière, est tiré de la pièce de théâtre du même nom qui rencontrait un franc succès à l'époque. Il a été adapté aux Etats-Unis en 2010 (The Dinner) mais aussi en Inde (Bheja Fry).

Les dîners de cons existaient vraiment et un célèbre acteur a même été piégé

Aussi improbable que ça puisse paraître, ce film qui met en scène des dîners dans lequel un "con" capable de parler des heures sur un sujet improbable est inspiré d'une histoire vraie. En effet, ces "dîners de cons" ont véritablement existé et auraient été inventés dans les années 20 par l'écrivain français André Breton. Par la suite, d'autres repas de ce type ont été organisés au restaurant parisien Chez Castel, ce qui a inspiré Francis Veber pour sa pièce. C'est Jacques Martin, chargé d'amener un "con" au repas, qui lui a raconté la tenue de ces dîners. Et un acteur français aurait été invité en tant que "con" du dîner : Claude Brasseur.

"C'était à l'époque où il faisait le Paris-Dakar, expliquait Francis Veber auprès du site belge Cinopsis lors de la sortie du film. Il suffisait de le brancher dessus, il ne décollait plus du sujet." Ses amis lui auraient avoué, ensuite, la véritable teneur de ces dîners. Sans rancune ou presque donc, puisque Claude Brasseur a ensuite joué dans la pièce de théâtre Le dîner de cons... le rôle de Pierre Brochant, tenu dans le film par Thierry Lhermitte.

Synopsis - Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) organise tous les mercredis avec des amis des dîners dans lequel chaque convive doit ramener un con, trouvé au hasard et capable de parler des heures sur un sujet si possible inintéressant, pour que les convives puissent se moquer de lui toute la soirée sans qu'il ne s'en aperçoive. Une fois le dîner terminé, une élection a lieu pour désigner le champion toute catégorie des cons. Et cette fois, Pierre est sûr de l'emporter grâce à François Pignon (Jacques Villeret), comptable au Ministère des Finances passionné par les maquettes en allumettes. Con peut-être, mais aussi roi dans l'art de déclencher les pires catastrophes au point de ne plus faire rire du tout Pierre. La soirée ne va vraisemblablement pas du tout se dérouler comme il l'avait prévu initialement.