WEST SIDE STORY 2021 - Attendu pour Noël 2020, West Side Story fait partie d'une nouvelle vague de films reportés par Disney. Le remake musical de Steven Spielberg sortira finalement fin 2021.

[Mis à jour le 24 septembre à 10h41] Les Jets et les Sharks ne seront finalement pas au rendez-vous de Noël 2020. Disney a fait l'annonce d'une nouvelle vague de reports pour ses films de fin d'année. Au même titre que Black Widow, le remake de West Side Story de Steven Spielberg sortira en 2021 alors que Mort sur le Nil de Kenneth Branagh arrivera pour Noël 2020. La comédie musicale de Spielberg sortira désormais le 10 décembre 2021 aux Etats-Unis soit quasi un an après sa date de sortie d'origine. Notons que la date de sortie française n'a pas encore été officialisée par Disney France mais elle devrait probablement se situer deux jours avant la date américaine.

Pour rappel, le tournage du remake de la comédie musicale West Side Story s'est achevé le 28 septembre 2019. A cette occasion, Steven Spielberg avait tenu à remercier son équipe, mais également la ville de New York dans un communiqué : "Il s'agit d'une aventure inédite – la rencontre heureuse, profondément émouvante et constamment surprenante, avec l'histoire et la partition de l'un des plus grands spectacles musicaux au monde".

Côté casting, les spectateurs retrouveront Ansel Elgort dans le rôle de Tony. Le jeune acteur a été vu dans la saga Divergente mais aussi dans Baby Driver ou encore dans Nos étoiles contraires. Face à lui, dans le rôle de son amour impossible Maria, c'est Rachel Zegler qui a été choisie dans le rôle de Maria. La jeune femme a participé à un casting en envoyant une vidéo d'elle en train de chanter "Tonight" et "Me siento hermosa". Et la voilà désormais dans le rôle principal de l'adaptation de West Side Story ! Sachez par ailleurs que l'actrice Rita Moreno, qui jouait le personnage d'Anita dans la première adaptation, sera bel et bien au casting du remake. Elle y incarnera le rôle de Valentina, "une version revisitée et amplifiée du personnage de Doc, le propriétaire du magasin dans lequel travaille Tony" nous promet le communiqué de presse d'annonce du projet.

© 20th Century Fox / RAMONA ROSALES

Synopsis de West Side Story : West Side Story est l'adaptation de la comédie musicale culte dans laquelle deux gangs rivaux, les Sharks et les Jets, s'opposent dans le New York de 1957. Faisant chacun partie d'un des deux groupes opposés, Tony et Maria vivent une histoire d'amour semble-t-il impossible.

West Side Story - Sortie Cinéma le 10 décembre 2021 aux USA