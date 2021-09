WEST SIDE STORY 2021. Le dernier trailer du remake de la comédie musicale culte par Steven Spielberg en dévoile davantage sur l'affrontement entre les Jets et les Sharks, mais surtout sur le dilemne qui anime Maria, jouée par Rachel Zegler.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 15h51] Rester fidèle à sa famille, les Sharks, ou se laisser consummer par son amour pour Tony, membre des Jets ? C'est le dilemme qui anime Maria dans West Side Story. Et c'est surtout le focus de la dernière bande-annonce du remake signé Steven Spielberg. Sur ces nouvelles images, on peut en découvrir davantage sur l'affrontement entre les deux clans rivaux de New-York, mais aussi avoir un aperçu de Rachel Zegler dans le rôle de l'héroïne du film. C'est le premier rôle d'importance que décroche l'actrice, qui incarnera pas la suite Blanche Neige dans un remake.

West Side Story est attendu dans les salles le 8 décembre 2021 en France. Pour rappel, le tournage du remake de la comédie musicale West Side Story s'est achevé le 28 septembre 2019, mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la sortie du film avait été repoussée d'un an. À cette occasion, Steven Spielberg avait tenu à remercier son équipe, mais également la ville de New York dans un communiqué : "Il s'agit d'une aventure inédite – la rencontre heureuse, profondément émouvante et constamment surprenante, avec l'histoire et la partition de l'un des plus grands spectacles musicaux au monde". Ci-dessous, retrouvez la première bande-annonce de West Side Story.

En savoir plus

Synopsis- West Side Story est l'adaptation de la comédie musicale culte dans laquelle deux gangs rivaux, les Sharks et les Jets, s'opposent dans le New York de 1957. Faisant chacun partie d'un des deux groupes opposés, Tony et Maria vivent une histoire d'amour semble-t-il impossible.

Côté casting, les spectateurs retrouveront Ansel Elgort dans le rôle de Tony. Le jeune acteur a été vu dans la saga Divergente mais aussi dans Baby Driver ou encore dans Nos étoiles contraires. Face à lui, dans le rôle de son amour impossible Maria, c'est Rachel Zegler qui a été choisie dans le rôle de Maria. La jeune femme a participé à un casting en envoyant une vidéo d'elle en train de chanter "Tonight" et "Me siento hermosa". Et la voilà désormais dans le rôle principal de l'adaptation de West Side Story !

© 20th Century Fox / RAMONA ROSALES

Sachez par ailleurs que l'actrice Rita Moreno, qui jouait le personnage d'Anita dans la première adaptation, sera bel et bien au casting du remake. Elle y incarnera le rôle de Valentina, "une version revisitée et amplifiée du personnage de Doc, le propriétaire du magasin dans lequel travaille Tony" nous promet le communiqué de presse d'annonce du projet.

West Side Story - Sortie Cinéma le 8 décembre 2021