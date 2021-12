WEST SIDE STORY SPIELBERG. Les critiques ne tarissent pas d'éloges sur le remake de West Side Story par Steven Spielberg, en salles ce mercredi 8 décembre 2021.

[Mis à jour le 07 décembre 2021 à 9h22] "Enchanteur", "politique", "passionnant", "bouleversant"... Les louanges pleuvent sur le remake de West Side Story par Steven Spielberg avant même sa sortie en salles, ce mercredi 8 décembre 2021. Le cinéaste américain a choisi de revisiter au goût du jour ce classique de la comédie musicale, auréolé d'Oscars en 1962. Et selon les premières critiques publiées, ce pari risqué est une réussite : "Dans ce film, on retrouve tout le cinéma de Spielberg, son obsession pour les jeunesses cabossées et une maestria totale dans la mise en scène...", souligne RTL.

Davantage politique dans son propos (sur la gentrification, la pauvreté, le repli sur soi qui mène à la haine de l'autre et le racisme, mais aussi sur la misogynie et les violences faites aux femmes), ce nouveau West Side Story propose une relecture moderne qui parle autant de notre époque que des année 1950 : "Éminemment politique, West Side Story ne fait que ça : raconter le monde et espérer en donner une version plus belle – par le chant, par le cinéma, par le prisme de l'œil transi d'amour", salue Cinemateaser. Pour LCI, cela ne fait aucun doute : il s'agit du "film événement" de cette fin d'année 2021.

en savoir plus

West Side Story était déjà un grand classique de la comédie musicale. La pièce jouée à Broadway dès 1957 était déjà un succès, amplifié avec la sortie de son adaptation cinématographique en 1961. Dès le 8 décembre 2021, Steven Spielberg promet de remettre au goût du jour les amours contrariés de Tony et Maria dans le New York des années cinquantes pour le faire découvrir à un nouveau public. Au casting de la version Spielberg de West Side Story, on découvre Ansel Elgort (Baby Driver, Nos étoiles contraires) dans le rôle de Tony, et l'actrice encore méconnue Rachel Zegler dans celui de Maria. Ils sont entourés de Ariana DeBose (Anita), Mike Faist (Riff), David Alvarez (Bernardo) et Rita Moreno (Valentina), oscarisée pour son interprétation d'Anita dans le film de 1961.

Synopsis- West Side Story est l'adaptation de la comédie musicale culte dans laquelle deux gangs rivaux, les Sharks et les Jets, s'opposent dans le New York de 1957. Faisant chacun partie d'un des deux groupes opposés, Tony et Maria vivent une histoire d'amour impossible.

West Side Story version Steven Spielberg est attendu dans les salles le 8 décembre 2021 en France. Pour rappel, le tournage du remake de la comédie musicale West Side Story s'est achevé le 28 septembre 2019, mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la sortie du film avait été repoussée d'un an.

Voir la bande-annonce du West Side Story de Steven Spielberg

Quels acteurs au casting du West Side Story de Steven Spielberg ?

Pour son West Side Story, Steven Spielberg a choisi de s'entourer d'Ansel Elgort (Nos étoiles contraires, Baby Driver) dans le rôle de Tony, et de l'inconnue Rachel Zegler pour incarner Maria. Ariana DeBose, vue dans la série Schmigadoon! et dans le film The Prom, prête ses traits à Anita. Les chefs des deux gangs rivaux sont joués par Mike Faist (Riff chez les Jets) et David Alvarez (Bernardo chez les Sharks). Enfin, fait suffisamment rare pour être noté, Rita Moreno, qui jouait Anita dans le film de 1961, est présente au casting sous le trait de Valentina, "une version revisitée et amplifiée du personnage de Doc, le propriétaire du magasin dans lequel travaille Tony" nous promet le communiqué de presse d'annonce du projet. Ci-dessous, le casting principal de West Side Story de Steven Spielberg :

Ansel Elgort : Tony

Rachel Zeiger : Maria

Ariana DeBose : Anita

Mike Faist : Riff

David Alvarez : Bernardo

Ezra Menas : Anybodys

Josh Andres Rivera : Chino

Brian d'Arcy James : Krupke

Corey Stoll : lieutenant Schrank

Rita Moreno : Valentina

West Side Story sort-il en streaming ?

La version Spielberg de West Side Story ne sera pas visible tout de suite en streaming : le long-métrage sort en France uniquement au cinéma le 8 décembre 2021. Il faudra attendre quelques mois avant de le découvrir à l'achat ou à la location en VOD, et encore plus sur une plateforme de streaming par abonnement, puisque la chronologie des médias impose un délai d'environ trois ans entre la sortie au cinéma et sa msie à disposition sur une plateforme. Cependant, il est possible, en attendant, de découvrir la version de 1961 en streaming. En attendant de découvrir la vision de Steven Spielberg, voici la liste des plateformes qui propose le West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise ci-dessous :

A partir de quel âge peut-on voir West Side Story de Steven Spielberg ?

En raison de son propos sur le racisme, l'immigration et d'une histoire d'amour tragique, West Side Story n'est pas une histoire que l'on peut conseiller aux enfants. Le remake de Steven Spielberg est ainsi déconseillé aux moins de 13 ans aux Etats-Unis.