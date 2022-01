ANNA FILM. Sasha Luss incarne la protagoniste du film Anna, réalisé par Luc Besson et sorti en 2019. Il s'agit de son premier grand rôle au cinéma pour celle qui s'est démarquée par le passé comme mannequin.

[Mis à jour le 16 janvier 2022 à 20h50] En 2019, Sasha Luss incarne son premier rôle d'importance en incarnant le rôle-titre d'Anna. Ce thriller de Luc Besson a permis à la mannequin de faire ses premiers pas au cinéma en tant qu'héroïne, après une apparition dans Valérian et la Cité des mille planètes, le précédent projet du réalisateur français. Par la suite, la jeune femme n'est plus apparue au cinéma.

Née le 6 juin 1992, Sasha Luss est une mannequin et actrice russe. L'actrice du film Anna débute sa carrière de top model à seulement 16 ans, en Russie. Deux ans plus tard, elle participe à la Fashion Week de Moscou, ce qui lui ouvre les portes du monde de la mode. Elle défilera notamment pour Karl Lagerfeld et pour les marques Prada, Louis Vuitton, Givenchy ou encore Chanel. Depuis 2017, elle essaie de se frayer un chemin devant la caméra du cinéaste Luc Besson. Elle décroche le rôle de la princesse Liho-Minaa dans Valérian et la Cité des mille planètes, avant de rejoindre le casting de Anna. Sasha Luss poursuit en parallèle sa carrière de mannequin.

Synopsis - Qui est Anna, une jolie femme de 24 ans ? Grimée, elle est capable de jouer différeune année nts rôles en endossant un nouveau costume et en changeant de perruques. Ainsi elle se fait passer pour une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou, un top model qui défile à Paris, une tueuse qui sévit à Milan. Est-ce un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d'échecs ? A la fin de la Guerre froide, elle mène la danse dans un nid de guèpes d'espions...