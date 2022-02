J'IRAI OU TU IRAS FILM. Géraldine Nakache incarne une chanteuse dans "J'irais où tu iras", film dans lequel elle partage l'affiche avec Leïla Bekhti.

[Mis à jour le 1er février 2022 à 20h45] Dans J'irai où tu iras, sorti au cinéma le 2 octobre 2019 , Géraldine Nakache incarne une choriste particulièrement fan de Céline Dion. Pour les besoins de ce film sur la relation compliquée de deux sœurs, l'actrice et réalisatrice a dû donner de la voix : c'est bien elle qu'on entend dans le long-métrage sur les parties chantées.

Pour être crédible en tant que choriste, Géraldine Nakache a pris des cours de chant avant de jouer dans J'irai où tu iras. Les leçons ont duré six mois, supervisées par un coach spécialisé : "Il a donc veillé à ne pas gommer mes tics par exemple, se souvient Géraldine Nakache au micro d'Allociné. Le plus difficile a été d'interpréter " Ordinaire " car j'étais envahie par l'émotion. Chanter est déjà quelque chose de très intime mais les paroles de ce titre me parlent profondément. Cependant, ma carrière de chanteuse s'arrête-là." Pour rappel, Géraldine Nakache avait également poussé la chansonnette avec Leïla Bekhti sur la BO de Tout ce qui brille, dix ans plus tôt.

Dix ans après la sortie de Tout ce qui brille, le duo formé par Géraldine Nakache et Leïla Bekhti s'est reformé dans J'irai où tu iras, sorti le 2 octobre 2019. Le public y suit deux sœurs séparées par les épreuves de la vie. Le temps d'un week-end, leur père tente de les réconcilier. Géraldine Nakache joue une chanteuse qui interprète des titres de Céline Dion, tandis que Leïla Bekhti incarne sa sœur distante.

Synopsis - Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de sa soeur.

Les critiques semblent plutôt convaincus par ce film de retrouvailles qui analyse la complexité des rapports familiaux. C'est l'émotion qui semble d'ailleurs primer dans J'irai où tu iras : "comédie douce-amère" pour La Voix du Nord, un "film touchant" selon Le Parisien, ce n'est pas tant la comédie qui a séduit les critiques mais davantage sa sensibilité. L'Express salue "une jolie réussite avec un rythme impeccable où le rire le dispute aux larmes", tandis que Les Inrockuptibles se dit conquis par la "vraie mélancolie" dont fait preuve le film. L'alchimie entre Géraldine Nakache (aussi réalisatrice de ce long-métrage) et Leïla Bekhti, proches à l'écran comme à la ville, reste l'un des points forts de cette fiction : "la complicité féconde de Géraldine Nakache avec sa sœur d'adoption, Leïla Bekhti, fait largement pencher la balance en faveur de ce pétillant mélo familial", relève Télé 7 Jours. Le charme n'a toutefois pas opéré chez tous les médias, certains déplorent un scénario trop bouillon : "on regrette que le cœur de l'histoire ne soit finalement pas approfondi" écrit Le Journal du Dimanche, quand Le Monde regrette un scénario "approximatif et attendu" ainsi qu'une réalisation "brouillonne et relâchée". Une comédie dramatique qui devrait néanmoins plaire à ceux qui ont craqué pour Tout ce qui brille quelques années auparavant.