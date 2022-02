AU NOM DE LA TERRE FILM. Guillaume Canet incarne un agriculteur en détresse dans le film "Au nom de la terre". Ce rôle est inspiré de l'histoire vraie du père du réalisateur.

[Mis à jour le 23 février 2022 à 20h50] Sorti au cinéma en 2019, Au nom de la Terre décrit la détresse des agriculteurs et la manière dont a évolué le monde agricole ces dernières années. Le réalisateur Edouard Bergeon a choisi, pour ce premier long-métrage, de s'inspirer de l'histoire vraie de son père. Comme le personnage de Guillaume Canet dans le film, il était exploitant agricole avant qu'il ne mette fin à ses jours.

Le personnage de Pierre dans Au nom de la Terre est directement inspiré du père du cinéaste : "Le film est tiré de mon vécu, explique Edouard Bergeon à Allociné. Je suis descendant d'une longue lignée de paysans, fils et petit-fils de paysans, tant du côté de ma mère que de mon père. Christian Bergeon, mon père, s'est installé comme agriculteur en 1979 avec l'envie et la passion du métier. Avec ma mère, ils ont beaucoup travaillé pour que ma soeur et moi vivions une jeunesse heureuse à la ferme". Il explique avoir voulu faire Au nom de la Terre pour redonner une voix à son père : "Il montre une partie des souffrances que nous avons vécues en silence et dans l'indifférence des institutions et d'une partie de la famille élargie" ajoute-t-il au micro d'Allociné.

Synopsis - A 25 ans, Pierre reprend la ferme familiale avec enthousiasme. Il s'est formé à l'agriculture au Wyoming et a des rêves plein la tête. Il investit, agrandit la ferme. Les agriculteurs de la région le jalousent et pensent qu'il a la folie des grandeurs. Les dettes s'accumulent et Pierre est incapable de redresser son exploitation malgré un travail acharné. Son fils voudrait diriger la ferme un jour mais Pierre sait que il aura bien du mal à redresser la barre. Débute alors une longue descente aux enfers pour ce père de deux enfants, en dépit du soutien de sa femme Claire et de sa famille...

L'histoire vraie qui a inspirée Au nom de la terre

Avec Au Nom de la Terre, c'est un regard sur l'évolution du monde agricole que porte le réalisateur Edouard Bergeon. Avec ce premier long-métrage, le cinéaste a décidé de porter à l'écran l'histoire vraie de son père, lui-même exploitant agricole, qui a fini par mettre fin à ses jours. Le personnage de Pierre, joué par Guillaume Canet, s'en inspire.