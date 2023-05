Diffusé sur TF1 ce dimanche à 21h10, le spin-off de la franchise Fast & Furious n'est pas exempt d'erreurs et faux raccords. Les aviez-vous remarqués ?

[Mis à jour le 21 mai 2023 à 6h45] Les fans de la franchise Fast and Furious peuvent découvrir le dernier film en salles de cinéma, ou le spin-off Hobbs & Shaw ce dimanche soir sur TF1. Ce long-métrage se focalise sur l'alliance improbable entre l'agent de sécurité incarné par Dwayne Johnson et l'ancien militaire joué par Jason Statham. Alors que le film regorge de scènes d'action explosives, il n'est pas à l'abri de quelques erreurs que vous avez (peut-être) remarqué au visionnage.

Comme le pointe très justement Allociné dans son émission Faux raccord, Fast and Furious : Hobbs & Shaw possède un faux raccord notable ! Au cours du film, les deux protagonistes sont tous les deux attachés à des chaises pour subir un interrogatoire. Ils arrivent néanmoins à se libérer et détruisent les deux chaises en question en frappant leurs ennemis. Quelques minutes plus tard, la salle explose. On aperçoit alors un plan où la salle vole en éclat... avec les deux chaises parfaitement en place et réparées ! Ce n'est d'ailleurs pas le seul faux raccord du film, comme le pointe justement le média spécialisé dans l'actualité cinéma, puisqu'une serveuse disparaît entre deux plans au cours d'une scène. Heureusement pour les fans de la franchise, ces erreurs n'ont pas empêché le film d'avoir droit à une suite, dont la date de sortie n'est pas encore connue.

Synopsis - Hobbs, agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, et Shaw, un homme sans scrupules et ancien membre de l'élite militaire britannique, se sont toujours affrontés. Mais quand la sœur de ce dernier est menacée, ils doivent s'associer. La jeune femme, agent du MI6, a dérobé un virus mortel à Brixton, un anarchiste génétiquement modifié. Ensemble, ils vont tenter d'échapper à leurs ennemis et essayer de les mettre hors d'état de nuire. Pour parvenir à leurs fins, Hobbs appelle à la rescousse, la meilleure des armées, sa propre famille...