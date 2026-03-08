Le personnage de Black Widow, incarné par Scarlett Johansson, a eu droit à son premier et unique film solo en 2021.

Première production entièrement centrée sur Natasha Romanoff, le film Black Widow est sorti en 2021. L'intrigue se déroule avant les événements de Avengers : Infinity War et Endgame, et donc avant le funeste destin rencontré par l'espionne à la fin de la dernière phase du MCU. L'héroïne incarnée par Scarlett Johansson décide de retourner en Russie pour affronter son passé. Elle y retrouve sa famille, qui semble aussi être composée de tueurs hors pairs. Black Widow a un objectif : "retourner là où tout a commencé". Ce film d'action apporte un éclairage plus complet au sombre passé de la super-assassine aussi mystérieuse que meurtrière.

Il aura fallu attendre neuf ans après Avengers pour que Black Widow ait droit à son propre film solo retraçant ses origines. La particularité étant que les fans de Marvel le savent, ce film est un spin-off. Sorti en 2021, il revient sur l'enfance et le passé de l'héroïne... après qu'elle soit décédée deux ans plus tôt dans Avengers : Endgame en se sacrifiant pour récupérer la Pierre de l'âme et mettre fin aux plans de Thanos.

Depuis, on n'a plus revu Black Widow dans un film Marvel , et elle n'a pas été annoncée au casting des futurs films Avengers. Scarlett Johansson a poursuivi d'autres projets, faisant ses débuts comme réalisatrice avec Eleanor the Great en 2025 et poursuivant sa carrière d'actrice dans Jurassic World : Renaissance. Elle sera prochainement au casting du film L'Exorciste de Mike Flanagan.

L'interprète de Natasha Romanoff avait confirmé que c'était certainement la dernière fois qu'elle endossait le costume de la Veuve Noire : "ça fait du bien de quitter une fête quand elle bat encore son plein, a-t-elle expliqué au média CBM. Même si cela reste un pincement au coeur de faire ses adieux, si on aime quelque chose, il faut savoir lui rendre sa liberté."

Mais Avengers : Doomsday et Secret Wars explorent le multivers et voit le retour de personnage emblématiques (les X-Men, Captain America, Robert Downey Jr dans la peau du Docteur Fatalis...). Si Black Widow n'a pas encore été annoncée au casting, il ne serait pas absurde qu'elle fasse une apparition surprise, d'autant plus que Yelena (Florence Pugh) et le reste des nouveaux Avengers (les Thunderbolts) feront partie de l'aventure. Le patron de Marvel Kevin Feige avait d'ailleurs déclaré dans une interview à E.T. : "Je serais ravi de continuer de travailler avec [Scarlett Johansson] quelque soit la façon, si nous avons cette chance à l'avenir". Rien n'est donc impossible, mais rien n'est officiel. Il faudra attendre la sortie des prochains films Avengers, le 16 décembre 2026 et le 17 décembre 2027, pour en savoir plus.

Synopsis - Black Widow, de son vrai nom Natasha Romanoff, doit faire face à son sombre passé pour déjouer une vieille conspiration. Pour cela, elle va devoir renouer avec ses activités d'espionne russe, et retrouver sa famille, avec qui elle a rompu les liens avant d'avoir rejoint les Avengers.

Comme dans les films Avengers, Natasha Romanoff, alias Black Widow, est incarnée par Scarlett Johansson dans le film Marvel qui lui est dédiée. Dans ce long-métrage, l'héroïne va retrouver toute sa famille, dont les membres sont incarnés par les acteurs David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (Midsommar, Les filles du docteur March) et Rachel Weisz (La favorite). Côté réalisation, c'est Cate Shortland qui est en charge du film Black Widow. On doit à la réalisatrice australienne les films Berlin Syndrome et Lore.

Dans Black Widow, le public découvre enfin le passé et les origines de Natasha Romanoff. La dernière fois que l'héroïne est apparue à l'écran remonte à Avengers : Endgame, en 2019. La Veuve noire se sacrifie et meurt pour permettre aux super-héros de récupérer la pierre de l'âme sur Vormir. Black Widow n'est en effet pas une suite, mais un prequel. L'intrigue se situe juste entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, avant que Thanos n'arrive sur Terre pour éradiquer la moitié de la population de l'univers.

Pour rappel, après Captain America : Civil War (2016), les accords de Sokovie sont promulgués pour réguler les activités des super-héros du Shield et des Avengers. L'équipe de héros se scinde en deux camps : ceux qui refusent de signer, comme Hawkeye, Sam Wilson, Bucky Barnes, Wanda Maximoff ou Ant-Man sont emprisonnés, Captain America est en fuite. A l'inverse, Tony Stark/Iron Man, Vision et James Rhodes/War Machine acceptent de signer le traité pour garantir la paix. Au même moment, du côté d'Asgard, Thor combat le Ragnarok aux côtés de Hulk. Les deux héros ne sont pas impliqués dans le conflit. De son côté, Natasha Romanoff soutient dans un premier temps les accords de Sokovie, avant de laisser Steve Rogers et Bucky Barnes s'échapper. Considérée comme une traîtresse, la super-héroïne russe est contrainte de prendre la fuite. C'est après ces événements que débute l'action de Black Widow.

A sa sortie en 2021, les critiques étaient mitigées sur Black Widow. Certains médias, comme 20 minutes ou Le Parisien, s'étaient laissés séduire par le long-métrage centré sur la super-héroïne Marvel. Pour 20 minutes, "Marvel semble prêt à atteindre l'âge adulte au cinéma", citant le portrait d'une héroïne "blessée, à la fois psychologiquement et physiquement". Pour CNews, le dernier opus de la franchise suit la recette classique de Marvel, se distinguant par "un brillant casting". Ce film d'action "post-#MeToo" (Télérama) avait également séduit les critiques, Le Figaro soulignant la qualité de "ce blockbuster féminin assumé où les femmes mènent la danse".

Le Parisien saluait de son côté les hommages faits aux films d'espionnage et d'action pour donner un film "réussi tant sur les scènes de dialogues familiaux que sur ses nombreuses séquences d'action". Pour les adieux faite à la super-héroïne, l'émotion semble être au rendez-vous pour plusieurs critiques, qui notent "des retrouvailles touchantes et drôles" (Télé 7 jours) et "une exploration des origines de Black Widow aussi ébouriffante qu'émouvante".

Mais Black Widow ne faisait pas l'unanimité. Beaucoup de critiques avaient déploré "quelques longueurs" (Le Journal du Dimanche) ou pire, une formule qui "sent un peu le réchauffé" (Le Journal du Geek). Pour Ecran Large, Black Widow "ressert une soupe tiède et sans saveur sous forme de compilation du pire Marvel", déplorant de "tristes adieux pour un personnage trop souvent malmené". Ravi de retrouver du grand spectacle sur grand écran, Première n'est pas plus enthousiaste que ça : "Oui, c'est pas mal, c'est sympa, ça fait même un peu du bien, mais ça n'est pas aussi grand que ça voudrait l'être".

Black Widow comporte bien une scène post-générique. Inratable pour ceux qui suivent de près le MCU, celle-ci annonçait l'un des futurs projets de la franchise et distribue les enjeux de la saga post-Endgame. Attention, ce qui suit contient des spoilers sur la scène post-générique de Black Widow. Lors de cette scène finale, Yelena Belova, la soeur adoptive de Natasha interprétée par Florence Pugh se recueille sur la tombe de la Veuve Noire. La scène se déroule après sa mort dans Avengers : Endgame. La comtesse Valentina "Val" Allegra de Fontaine, jouée par Julia Louis-Dreyfus apparaît alors, et l'on comprend que Yelena travaille pour elle. Val annonce alors à la jeune espionne qu'elle peut se venger de la mort de la Veuve Noire en tuant son assassin : elle lui alors que Clint Barton, alias Hawkeye, est responsable de la mort de Black Widow. Yelena paraît alors déterminée à venger sa soeur et prête à en découdre avec l'Avenger... Ce que les fans ont pu voir ensuite dans la série Hawkeye, sur Disney++.

On comprend alors que Val manipule Yelena, puisqu'Hawkeye n'a pas directement tué Black Widow dans Avengers : Endgame : la super-héroïne s'est sacrifiée sur Vormir afin que son équipe puisse récupérer la pierre de l'âme. Clint tente par tous les moyens de l'en empêcher, préférant se sacrifier lui-même, mais Natasha est plus rapide. Par ce sacrifice ultime, les Avengers ont pu récupérer la pierre de l'âme, et réunir toutes les pierres de l'Infinité. Cela a eu pour conséquence d'annuler l'effet du claquement de doigt de Thanos, qui a fait disparaître la moitié de la population terrestre.

Qui est le personnage qui apparaît dans la scène post-générique ?

La comtesse Valentina Allegra de Fontaine aurait dû faire sa première apparition dans la scène post-générique de Black Widow, mais en raison du report du film, les fans ont pu la découvrir pour la première fois dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver (Disney+). Dans ces deux épisodes, Val semble recruter John Walker après qu'il soit déchu de son titre de Captain America. Mais on n'en sait pas plus sur ses intentions ou l'organisation pour laquelle elle travaille. Dans les comics, cette femme travaille tantôt du côté du Shield, tantôt du côté d'Hydra, et travaille d'ailleurs au sein de Léviathan, une organisation soviétique que les fans de la série Agent Carter connaissent bien.

De gauche à droite : Scarlett Johansson, Cate Shortland, Florence Pugh et David Harbour. © Jay Maidment©Marvel Studios 2020

Cate Shortland a été choisie par Marvel et Scarlett Johansson pour mettre en scène le premier et unique film solo de Black Widow. En interview en amont de la sortie du film, la réalisatrice australienne est revenue sur son expérience dans l'écurie Marvel et sur l'importance pour le public de faire ses adieux à la superhéroïne. Ci-dessous, l'interview de Cate Shortland pour Black Widow.

Pourquoi pensez-vous que cet adieu à Black Widow était nécessaire ?

C'est un personnage tellement apprécié... Le public voulait en savoir plus sur elle, quand elle est morte, beaucoup se sont dit qu'on n'en savait pas assez sur elle. On voulait décortiquer qui elle était. Elle se sent honteuse de ses actions, elle avait l'impression de ne pas avoir fait "assez" dans sa vie. Donc on voulait montrer que oui, elle a fait des erreurs, mais elle a aussi apporté tellement de belles choses au monde. Je pense que c'est une belle leçon à retenir pour nous tous. Et c'était aussi important pour nous tous que le film puisse parler aux femmes, surtout pour Scarlett [Johansson] : elle voulait que ce film soit à destination des fans femmes de Marvel.

Natasha Romanoff est morte dans Avengers : Endgame. Était-ce le moment de raconter son histoire ?

Je n'ai pas réfléchi de cette manière. J'ai réfléchi à ce qui était intéressant à propos de ce personnage, et ce qui pouvait être excitant d'explorer avec ce film. On a réfléchi aux événements d'Avengers : Endgame en rapport avec sa spiritualité, son âme, et sur le fait qu'il fallait qu'elle ait besoin d'une fin avant ça.

Qu'avez-vous cherché à explorer chez ce personnage, que le public n'avait pas encore vu ?

Son humanité je pense. Toutes les fois où on a pu la voir par le passé, elle était un rôle secondaire face à un casting principal masculin, donc on voulait faire ressortir ses contradictions, ses aspects spécifiques qui font ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Elle a été créée comme une femme fatale, elle a été créée pour plaire aux autres, plutôt que d'être un personnage à part entière.

Vous avez ressenti une forme de pression à l'idée de faire un film aussi attendu des spectateurs ?

J'étais totalement détendu (rires). Bien sûr il y avait énormément de pression, mais j'avais une super équipe et je me suis bien amusée.

Yelena Belova (Florence Pugh) dans Black Widow. © Jay Maidment/Courtesy of Marvel Studios

Vous introduisez le personnage de Yelena dans Black Widow, qui a récolté beaucoup de réactions très positives : vous attendiez-vous à un tel retour ?

Je savais que le public réagirait positivement à Yelena. Je savais que ce serait le cas même si elle allait simplement au supermarché acheter du lait. C'est un bon personnage et une bonne actrice qui apporte beaucoup de joie à ce film.

Si l'opportunité se présentait un jour, réaliseriez-vous un autre film Marvel ?

Je suis très occupée dans ma vie donc je ne sais pas ce qui peut se passer.