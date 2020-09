BLACK WIDOW - Il n'y aura pas de sortie de films Marvel en 2020. Disney et Marvel Studios viennent d'officialiser un nouveau report de la date de sortie de Black Widow.

[Mis à jour le 24 septembre 2020 à 9h54] Comme le report de Wonder Woman 1984 par Warner semblait l'indiquer il y a quelques jours, les studios américains sont toujours aussi fébriles à l'idée de sortir leurs grosses productions en salles. Disney, qui détient Marvel Studios, a ainsi annoncé une cascade de reports de dates de sortie dont celle de Black Widow, son prochain film super-héroïque dans lequel on devait retrouver Scarlett Johansson une dernière fois dans le rôle de Natasha Romanoff. Prévu d'abord en mai 2020 puis en novembre 2020, la date de sortie américaine de Black Widow a désormais glissé au mois de mai 2021. Le film sortira désormais le 7 mai 2021 outre-Atlantique et probablement deux jours plus tôt en France si le calendrier habituel est respecté. Une annonce officielle de Disney France est attendue sur ce point.

Première production entièrement centrée sur Natasha Romanoff, le film Black Widow se déroule avant les événements d'Avengers : Infinity War et le funeste destin rencontré par la super-héroïne à la fin de la dernière phase du MCU. L'héroïne incarnée par Scarlett Johansson décide de retourner en Russie pour affronter son passé. Elle y retrouve sa famille, qui semble aussi être composée de tueurs hors pairs. Black Widow a un objectif : "retourner là où tout a commencé". Pas de doute, ce film d'action va enfin apporter un éclairage plus complet au sombre passé de la super-assassine aussi mystérieuse que meurtrière. Cette dernière va d'ailleurs retrouver toute sa famille, dont les membres sont composés des acteurs David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (Midsommar) et Rachel Weisz (La favorite). Côté réalisation, c'est Cate Shortland qui est en charge du film Black Widow. On doit à la réalisatrice australienne notamment les films Berlin Syndrome et Lore.

En savoir plus sur black widow

Synopsis - Black Widow, de son vrai nom Natasha Romanoff, doit faire face à son sombre passé pour déjouer une vieille conspiration. Pour cela, elle va devoir renouer avec ses activités d'espionne russe, et retrouver sa famille, avec qui elle a rompu les liens avant d'avoir rejoint les Avengers.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"J'arrête de fuir". Black Widow est prête à en découdre avec son passé dans un nouveau trailer diffusé par Marvel ce lundi 9 mars. Et après deux premiers trailers explosifs, ces nouvelles images font monter la tension et en révèlent (enfin) un peu plus sur Taskmaster, le grand méchant de ce nouveau long-métrage porté par Scarlett Johansson. Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous.

Black Widow - Sortie Cinéma le 28 octobre 2020.