THOR 4 LOVE AND THUNDER. Marvel Studios a levé le voile sur une toute nouvelle bande-annonce de Thor Love and Thunder dans laquelle on découvre Christian Bale dans le rôle de Gorr. Qui est le grand méchant du film ?

[Mis à jour le 24 mai 2022 à 10h50] Deux mois avant sa sortie au cinéma, le nouveau film des studios Marvel continue à se dévoiler petit à petit. Le 24 mai a été diffusée une deuxième bande-annonce pour Thor Love and Thunder, qui signe le retour du néo-zélandais Taika Waititi derrière la caméra pour la suite de Thor Ragnarok, qu'il avait déjà réalisé. Cette deuxième bande-annonce, marquée par les traits d'humour typiques du cinéaste, est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois Christian Bale sous les traits de Gorr, qui sera le grand méchant de ce quatrième film dédié au dieu du tonnerre.

L'apparition est bien mystérieuse mais le personnage fait déjà froid dans le dos. Dans les comics, Gorr porte le surnom de "boucher des dieux". Comme ce titre l'indique, Gorr pourchasse les divinités pour les tuer dès qu'il le peut. Dans les bandes-dessinées Marvel, il est régulièrement aux prises avec Thor qui tente de le mettre hors d'état de nuire. Gorr a eu plusieurs itérations, certaines ayant des pouvoirs surhumains, d'autres non. En tout état de cause, Gorr a au minimum plusieurs millénaires d'expérience au combat et est suffisamment talentueux pour se battre en duel face à un dieux sans problème. Voilà qui promet une belle adversité pour Thor (Chris Hemsworth) et Mighty Thor (Natalie Portman).

Dans la première bande-annonce de Thor 4, dévoilée le 18 avril, on peut apercevoir des bribes de la quête qui attend Thor. On y découvre notre protagoniste entreprendre un voyage initiatique pour trouver la paix intérieure et sa place dans le monde après les événements d'Avengers Endgame. Mais ses aventures aux côtés des Gardiens de la Galaxie seront interrompues par Gorr le Boucher des Dieux, qui entreprend de faire disparaître les dieux. Ce quatrième épisode est particulièrement attendu des fans puisqu'il introduit pour la première fois dans le MCU Mighty Thor, c'est-à-dire Jane Foster (Natalie Portman) maniant Mjöllnir. On peut apercevoir cette super-héroïne à la fin du trailer, avant d'en apprendre davantage sur le film qui sortira le 13 juillet 2022 dans les cinémas français.

fiche film

Synopsis - Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie et part en quête pour trouver sa place dans le monde et la paix intérieur. Mais lorsque Gorr le Boucher des Dieux entreprend de faire disparaître les divinités, le Dieu du Tonnerre est forcé de sortir de sa retraite.

Thor 4 s'est fait attendre des fans du Marvel Cinematic Universe. Intitulé "Love and Thunder", ce quatrième volet devait sortir en février 2022. Il a finalement été décalé de quelques mois. En France, c'est à partir du 13 juillet 2022 que l'on pourra découvrir les nouvelles aventures du Dieu du Tonnerre dans les salles de cinéma.

Au casting de ce quatrième film centré sur Thor, on retrouve également Chris Hemsworth, Natalie Portman, qui campera de nouveau Jane Foster, Tessa Thompson (Valkyrie) ainsi que Christian Bale qui sera le grand méchant. Toutefois, on ne sait pas exactement qui sera son personnage. D'après certaines rumeurs, il pourrait s'agir de Balder, le fils illégitime d'Odin, après que la soeur cachée de Thor ait été introduite dans Thor Ragnarok. C'est sa co-star, Tessa Thompson (l'interprète de Valkyrie) qui a confirmé la nouvelle au micro d'Entertainment weekly.

De son côté, Natalie Portman sera bien de retour dans le MCU. Et cette fois, c'est elle qui détiendra le marteau Mjöllnir ! Une annonce d'autant plus frappante que Natalie Portman n'avait plus été vue dans un film Marvel depuis Thor 2 (2013) et qu'on la pensait fâchée avec Marvel Studios. Visiblement, il n'en est rien et le studio détenu par Disney compte bien faire de Jane Foster, son personnage dans l'univers, une super-héroïne du nom de Mighty Thor. Taika Waititi a d'ailleurs confirmé qu'elle porterait ce nom dans son film en référence à la série de comics Mighty Thor écrite par Jason Aaron dans laquelle Jane Foster se montre digne d'être la porteuse du marteau de légende Mjöllnir et des pouvoirs de Thor.