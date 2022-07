THOR 4. Dernier né des studios Marvel, Thor Love and Thunder n'obtient pas forcément les suffrages de la critique française. Revue de presse.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 11h47] En sortie cinéma ce mercredi, Thor Love and Thunder est le quatrième film dédié au dieu du tonnerre campé par Chris Hemsworth depuis 2011. Après deux itérations (réalisées par Kenneth Branagh puis par Alan Taylor) placées sous le signe de l'épique plus ou moins shakespearien, la saga Thor connaît une renaissance depuis Thor Ragnarok réalisé par Taika Waititi, cinéaste néo-zélandais qui lui a impulsé son style ironique et azimuté. C'est ce même Waititi qui met en boîte Thor 4. On y retrouve son humour et une volonté de parodier le genre de la comédie romantique à l'intérieur même d'un film de super-héros. La critique française ne semble pas spécialement conquise.

Pour Le Point, le réalisateur Taika Waititi "semble avoir enclenché le pilotage automatique, à l'instar de toute l'équipe embringué dans ce fiasco - acteur compris. On peut certes sauver du crash l'intrus Christian Bale, [...] seul à insuffler un peu de vie à son personnage". Le magazine estime que la tête d'affiche "Chris Hemsworth semble avoir de son côté atteint les limites du registre comico-bêta que lui impose Marvel depuis Ragnarok." CinémaTeaser, qui a donné au film la note de 1/5, estime qu'entre "les mains de Taika Waititi, le divin Thor devient un gros morceau de kitsch ironique où tout se doit d'être cool". Pour autant, le cinéaste "n'a aucune idée. Juste des petits concepts, des petites blagues écrites sur un coin de table, de l'humour 2.0 franchement ras du sol, et il emballe cette histoire déjà pas bien captivante dans une mise en scène totalement stérile".

Dans les colonnes d'Ecran Large, Thor Love and Thunder obtient la note de 2,5/5. La première moitié du film y est vivement critiquée : "Difficile de s'investir dans un récit dont tout le premier acte consiste à détricoter, à nouveau, ce qui a été établi, pour repartir de zéro", "après quasiment une heure de film, Thor : Love and Thunder a des airs de déroute absolue". Pour autant, le site web spécialisé, "Taika Waititi se réveille" au milieu de son film. "Il suffit que Gorr apparaisse pour que l'ensemble prenne soudain vie". Comme d'autres critiques, Ecran Large souligne "une séquence plastiquement impressionnante" (celle qui utilise le noir et blanc). Malgré tous ses défauts, "Thor : Love and Thunder s'impose comme le chapitre du MCU le plus paradoxal, et donc certainement pas le moins intéressant. "

La critique du Journal du geek est elle aussi assez mitigée malgré la plutôt bonne note de 3,5/5. Si "Taika Waititi explore les schémas et poncifs de la comédie romantique pour les détourner", le site web dédié à la pop culture affirme que "tout cela sonne parfois un peu faux. La tambouille de Waititi est maligne. On est parfois triste et souvent hilare, dommage que l'accord des deux ne soit pas aussi raffiné qu'on aurait pu l'espérer. Les appels du pied sont nombreux, peut-être un peu trop." Au bout du compte, Thor Love and Thunder est qualifié de "plaisir coupable. Une comédie romantique et héroïque qui ne dose pas toujours ses différentes inspirations, mais qui parvient à s'imprimer dans nos cervelles en mal d'évasion".

fiche film

Synopsis - Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie et part en quête pour trouver sa place dans le monde et la paix intérieur. Mais lorsque Gorr le Boucher des Dieux entreprend de faire disparaître les divinités, le Dieu du Tonnerre est forcé de sortir de sa retraite.

Thor 4 s'est fait attendre des fans du Marvel Cinematic Universe. Intitulé "Love and Thunder", ce quatrième volet devait sortir en février 2022. Il a finalement été décalé de quelques mois. En France, c'est à partir du 13 juillet 2022 que l'on pourra découvrir les nouvelles aventures du Dieu du Tonnerre dans les salles de cinéma.

Dans la première bande-annonce de Thor 4, dévoilée le 18 avril, on peut apercevoir des bribes de la quête qui attend Thor. On y découvre notre protagoniste entreprendre un voyage initiatique pour trouver la paix intérieure et sa place dans le monde après les événements d'Avengers Endgame. Mais ses aventures aux côtés des Gardiens de la Galaxie seront interrompues par Gorr le Boucher des Dieux, qui entreprend de faire disparaître les dieux. Ce quatrième épisode introduit pour la première fois dans le MCU Mighty Thor, c'est-à-dire Jane Foster (Natalie Portman) maniant Mjöllnir. On peut apercevoir cette super-héroïne à la fin du trailer.

Le 24 mai a été diffusée une deuxième bande-annonce pour Thor Love and Thunder. Celle-ci est marquée par les traits d'humour typiques de Taika Waitit. Elle est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois Christian Bale sous les traits de Gorr, le grand méchant de ce quatrième film dédié au dieu du tonnerre. L'apparition est bien mystérieuse mais le personnage fait déjà froid dans le dos. Dans les comics, Gorr porte le surnom de "boucher des dieux". Comme ce titre l'indique, Gorr pourchasse les divinités pour les tuer dès qu'il le peut. Dans les bandes-dessinées Marvel, il est régulièrement aux prises avec Thor qui tente de le mettre hors d'état de nuire. Gorr a eu plusieurs itérations, certaines ayant des pouvoirs surhumains, d'autres non. En tout état de cause, Gorr a au minimum plusieurs millénaires d'expérience au combat et est suffisamment talentueux pour se battre en duel face à un dieu sans problème. Voilà qui promet une belle adversité pour Thor (Chris Hemsworth) et Mighty Thor (Natalie Portman).

Au casting de ce quatrième film centré sur Thor, on retrouve évidemment Chris Hemsworth dans le rôle du dieu du tonnerre. Tessa Thompson est également de retour dans le rôle de Valkyrie. Au casting de Thor Love and Thunder, Christian Bale joue le rôle du grand méchant Gorr, le boucher des dieux. Le film marque aussi le retour de Natalie Portman dans la grande trame du Marvel Cinematic Universe. Natalie Portman avait annoncé la nouvelle à l'occasion de la Comic Con de San Diego. Et cette fois, c'est elle qui détient le marteau Mjöllnir ! Une annonce d'autant plus frappante que Natalie Portman n'avait plus été vue dans un film Marvel depuis Thor 2 (2013) et qu'on la pensait fâchée avec Marvel Studios. Dans le film, elle porte le nom de Mighty Thor, en référence à la série de comics Mighty Thor écrite par Jason Aaron dans laquelle Jane Foster se montre digne d'être la porteuse du marteau de légende Mjöllnir et des pouvoirs de Thor.