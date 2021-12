MATRIX RESURRECTIONS. La saga Matrix s'offre une suite près de 20 après la fin de la trilogie originelle. Voici ce qu'il faut savoir sur le film avant sa sortie en France.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 11h11] Après une longue attente liée aux incertitudes générées par la crise sanitaire, la suite tant attendue de la saga Matrix arrive enfin avec Matrix 4 intitulé Matrix Resurrections. Réalisé par Lana Wachowski, ce quatrième épisode de la saga de science-fiction nous propose de retrouver Keanu Reeves et Carry Anne Moss dans leur rôle de Neo et Trinity. Ceux-ci semblent avoir oublié leurs différentes aventures dans Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Ils vivent à nouveau un quotidien inintéressant mais leurs rêves et un sentiment tenace de déjà vu les mèneront à se retrouver. La première bande-annonce de Matrix 4 a été dévoilée en septembre dernier.

Une seconde bande-annonce a ensuite été dévoilée par Warner Bros. Pictures au début du mois de décembre. Ce trailer révèle beaucoup plus de séquences du Matrix 4 et permet notamment de mettre en lumière les parallèles entre le quatrième film et les autres longs-métrages de la saga. On comprend ainsi que Jonathan Groff joue l'équivalent de l'agent Smith joué par Hugo Weaving dans les précédents films tandis que Yahya Abdul Mateen II reprend le rôle du sage Morpheus.

A l'heure actuelle, Matrix Resurrections alias Matrix 4 est prévu pour une sortie en France le 22 décembre 2021. Plusieurs fois repoussé, le long métrage de Lana Wachowski se propose de donner suite à la trilogie Matrix qui avait marqué le début des années 2000 par son sens de l'esthétique référencé, son approche dystopique et ses scènes d'action impressionnantes.

Warner a dévoilé le synopsis de Matrix 4, en anglais. Voici sa traduction. Dans Matrix Resurrections, retour dans un monde aux deux réalités : celle du quotidien, et ce qui se cache derrière. Pour découvrir si sa réalité est une fabrication, pour vraiment comprendre qui il est, Monsieur Anderson va devoir choisir de suivre à nouveau le lapin blanc. Et si Thomas, ou plutôt Neo, a appris quelque chose, c'est que le choix, bien qu'illusoire, est le seul moyen d'entrer (ou de sortir) de la Matrice. Bien sûr, Neo sait déjà ce qu'il doit faire. Mais il ne sait pas encore si la Matrice est plus forte, plus sûre ou plus périlleuse qu'avant. Une chose est sûre, il a comme une impression de déjà vu...

Lana Wachowski, après avoir co-créé et réalisé la première trilogie, a travaillé aussi bien à la production, la réalisation, et l'écriture de ce nouveau film. Côté casting, Keanu Reeves reprend son rôle de Thomas Anderson / Neo et Carrie-Anne Moss celui de Trinity. Pas d'informations cependant sur la participation de Laurence Fishburne et de son personnage Morpheus, qui complétait le trio de protagonistes du premier film. Celui-ci a semble-t-il été repris par Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Us). Toujours côté casting, on peut aussi compter sur la présence de Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris et Jonathan Groff. On note par ailleurs que Lambert Wilson reprend son rôle du Mérovingien dans ce quatrième épisode.

Keanu Reeves : Neo / Thomas Anderson

Neo / Thomas Anderson Carrie-Anne Moss : Trinity

Yahya Abdul-Mateen II : Morpheus

Morpheus Jonathan Groff : Smith

Smith Jessica Henwick : Bugs

Bugs Neil Patrick Harris : L'analyste

L'analyste Jada Pinkett Smith : Niobe

Niobe Priyanka Chopra Jonas : Sati

Sati Christina Ricci : Gwyn de Vere

Gwyn de Vere Lambert Wilson : Le Mérovingien

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot — Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019

A l'approche de Matrix 4, chapeauté par Lana Wachowski, un cinquième projet lié à Matrix serait en développement. Sur son compte Twitter, le scénariste Zak Penn confirmait début octobre 2019 que deux projets distincts autour de l'univers Matrix sont en préparation chez Warner Bros : Matrix 4, et un autre long-métrage situé "plus tôt dans la chronologie" Matrix. Il ne s'agirait "pas d'un reboot" d'après le scénariste. Si ce long-métrage est bel et bien produit, il s'agirait donc du cinquième film de la licence mais celui-ci ne serait donc pas Matrix 5 qui, pour l'heure, n'a pas été annoncé.