MATRIX RESURRECTIONS. A l'approche de la sortie de Matrix 4, toujours prévue pour décembre à ce stade, Warner s'apprête à lever le voile sur la bande-annonce officielle du film de Lana Wachowski. Découvrez les premières images.

[Mis à jour le 8 septembre 2021 à 15h25] Cela faisait tellement longtemps que nous n'avions plus entendu parler de Matrix 4 que l'on commençait à se demander si le film n'allait pas être décalé. Visiblement Warner a l'intention de dévoiler la bande-annonce officielle du long-métrage de Lana Wachowski ce jeudi 9 septembre. Pour faire monter la pression, le studio a d'ores et déjà levé le voile sur quelques secondes d'images officielles. C'est sur le site officiel What is the Matrix qu'ont été dévoilés deux teasers vidéos, l'un quand vous cliquez sur la pilule bleue et l'autre quand vous cliquez sur la pilule rouge. Bien entendu, les vidéos incluant les deux teasers n'ont pas tardé à apparaître sur Youtube.

Sur la chaîne Youtube officielle de Warner Bros, on peut également découvrir l'horaire auquel sera dévoilée la bande-annonce de Matrix 4, désormais appelé Matrix : Resurrections. C'est à 14h58 qu'aura lieu la diffusion de ce trailer sur Youtube. La vidéo sera ensuite vraisemblablement mise à disposition de tous à partir de 15h. Voilà en tout cas un événement qui met d'ores et déjà les internautes en émoi, le film étant particulièrement attendu !

Près de vingt ans après la sortie de Matrix Revolutions, la licence se dote d'un quatrième film intitulé Matrix Resurrections. Ecrit et réalisé par Lana Wachowski, le long-métrage va voir le retour au casting de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Ils reprendront leurs rôles de Neo et Trinity dans ce quatrième volet prévu pour une date de sortie le 22 décembre 2021 aux Etats-Unis. L'attente arrive donc bientôt à son terme !

A l'heure actuelle, Matrix 4 est annoncé pour sortir le 22 décembre 2021 aux Etats-Unis. Le film doit sortir en France le 15 décembre 2021. La crise liée au coronavirus ayant rebattu de nombreuses fois les cartes à Hollywood, il n'est cependant pas exclu que le film soit reporté sans crier gare.

Aucune information n'a été communiquée sur le scénario de Matrix 4. Le retour de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans leur rôle de Neo et Trinity peut laisser qu'il s'agira bien d'une suite à Matrix Revolutions, plutôt qu'une préquelle ou un spin-off. Pour rappel, le premier film Matrix suit l'histoire de Thomas Anderson, dit Neo. Après avoir découvert que le futur dystopique dans lequel il vit est en fait une simulation informatique créée par des machines, celui-ci rejoint un groupe d'humains libérés du monde virtuel pour lutter contre les machines et les programmes de la "Matrice". Le succès du premier film avait entraîné tout un univers multimédia autour de Matrix : deux suites au cinéma (Matrix Reloaded, 2003 ; Matrix Revolutions, 2003), une série de courts-métrage animés (The Animatrix, 2003), deux jeux vidéo (Enter the Matrix, 2003 ; The Matrix: Path of Neo, 2005) et un MMORPG (The Matrix Online, 2005-2009).

On en sait un peu plus sur les personnes qui travaillent sur Matrix 4. Lana Wachowski, après avoir co-créé et réalisé la première trilogie, devrait participer à la production, la réalisation, et l'écriture de ce nouveau film. Côté casting, on sait déjà que Keanu Reeves reprendra son rôle de Neo et Carrie-Anne Moss celui de Trinity. Pas d'informations cependant sur la participation de Laurence Fishburne et de son personnage Morpheus, qui complétait le trio de protagonistes du premier film. Il a également été annoncé que l'acteur Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Us) a rejoint le casting dans l'un des rôles principaux tout comme Jada Pinkett Smith et Jonathan Groff.

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot — Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alors qu'un quatrième film de la franchise de science-fiction approche des salles obscures, chapeauté par Lana Wachowski, un cinquième projet lié à Matrix serait en développement. Sur son compte Twitter, le scénariste Zak Penn confirmait début octobre 2019 que deux projets distincts autour de l'univers Matrix sont en préparation chez Warner Bros : Matrix 4, et un autre long-métrage situé "plus tôt dans la chronologie" Matrix. Il ne s'agirait "pas d'un reboot" d'après le scénariste. Si ce long-métrage est bel et bien produit, il s'agirait donc du cinquième film de la licence mais celui-ci ne serait donc pas Matrix 5 qui, pour l'heure, n'a pas été annoncé.