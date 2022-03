MON CHIEN STUPIDE FILM. Dans Mon Chien Stupide, Yvan Attal et sa compagne à la ville Charlotte Gainsbourg incarnent une famille qui accueille un chien qui ne va pas les laisser de marbre, c'est le moins qu'on puisse dire.

[Mis à jour le 6 mars 2022 à 21h] Diffusion sur France 2 ce dimanche 6 mars 2022, Mon Chien stupide est un film d'Yvan Attal qui retrouvait à l'époque sa femme Charlotte Gainsbourg au cinéma devant et derrière la caméra. Dans le film, il campe un personnage qui a beaucoup de mal à dresser son chien. En effet, dans Mon chien stupide, l'animal qui donne son titre au film est aussi un des personnages principaux. Puant, gros et bête, il donnera du fil à retordre à cette famille en plein chaos autant qu'il attendrira le personnage d'Yvan Attal. Pour ceux qui s'interrogent au sujet de la race du chien, l'animal n'est autre qu'un mâtin de Naples.

Dans Mon chien stupide, sorti le 30 octobre 2019, Yvan Attal partage l'affiche avec sa compagne à la ville Charlotte Gainsbourg. Ce long-métrage est la libre adaptation française d'un roman de l'Américain John Fante. Le public peut y découvrir un homme, en pleine crise de la cinquantaine, dont la vie de famille et le couple sont mis à rude épreuve par l'arrivée d'un chien. Si la fin diffère par rapport au livre et que l'histoire est transposée en 2019, cette adaptation reprend les réflexions de l'ouvrage : comment un couple peut-il survivre au temps qui passe, à la crise de la cinquantaine et au quotidien ?

Synopsis - Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l'amour indéfectible commence à se fissurer.

Mais que pensaient les critiques de Mon chien stupide au moment de sa sortie ? Globalement, elles sont très divisées. Du côté des avis positifs, on retient un long-métrage à l'humour noir et grinçant, qui donne matière à réfléchir. Pour Le Parisien, c'est "un film hors-norme épatant qui donne matière à réfléchir", tandis que Le Point souligne "une comédie noire, grinçante et politiquement incorrecte". Ce sont surtout les personnages, portés par des acteurs de choix, qui séduisent, Télé 7 jours louant "des personnages profondément attachant". Télé-Loisir est encore plus dithyrambique : "déjanté, grinçant, subtil, touchant. En un mot : brillant". Mais ce concert de louanges ne fait pas l'unanimité parmi les médias français. D'autres médias n'hésitent pas à dire qu'ils sont déçus. Le Figaro déplore "un film déprimant sur la dépression". Télérama est beaucoup plus assassin : pour le média culturel, seule Charlotte Gainsbourg est à sauver dans cette "adaptation poussive de John Fante".

La dernière fois qu'ils ont partagé l'affiche au cinéma, c'était en 2016 pour Ils sont partout. Trois ans plus tard, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg poursuivent leur collaboration professionnelle dans Mon chien stupide. Interrogée par le magazine Elle, la comédienne concède d'ailleurs que l'histoire fictive d'Henri et Cécile reflète en partie celle qu'elle vit avec son compagnon depuis 1990 : "Quand on passe trente ans avec quelqu'un, il y a forcément des hauts et des bas", a-t-elle confié. Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg se sont rencontrés sur le tournage d'Aux yeux du monde, d'Eric Rochant. Et depuis, ils ne se sont plus quittés, n'hésitant pas à jouer ensemble au cinéma. Par le passé, les deux comédiens avaient incarné un couple dans Ma femme est une actrice ou Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, deux films signés Yvan Attal.

Egalement réalisateur de Mon chien stupide, l'acteur de 44 ans se plait à passer devant et derrière la caméra, n'hésitant pas à questionner la vie de couple et les sentiments, des sujets qu'il aborde régulièrement dans ses films aux côtés de sa compagne. Pour la première fois d'ailleurs, leur fils, Ben, joue à leurs côtés dans le film, incarnant l'aîné de la famille. Une dynamique à la fois professionnelle et familiale avec lesquelles le couple Attal-Gainsbourg arrive à composer. Charlotte Gainsbourg explique d'ailleurs au Soir que jouer sous la direction de son compagnon peut ajouter une certaine pression : "Avec Yvan, il y a l'envie de séduire encore plus qu'un autre metteur en scène, de le convaincre beaucoup plus. S'il a une once d'admiration, j'ai tout gagné !"