Le premier film adapté de la célèbre série britannique "Downton Abbey" est sorti en septembre 2019. S'il peut s'agir d'une porte d'entrée à la série, cela reste un projet principalement pour les fans.

Retour en 1927 pour les fans de Downton Abbey. La série historique ultra-populaire a fait son grand retour au cinéma en 2019, quatre ans après la diffusion de son dernier épisode. Dans ce long-métrage (le premier de la trilogie cinématographique), la famille Crawley et leurs domestiques se préparent à accueillir le roi et la reine à Downton.

Les fans nostalgiques ont été ravis de retrouver leurs personnages fétiches au cinéma (88,6 millions de dollars engendrés au box-office, 742 509 entrées en France) mais aussi à l'occasion des rediffusions télévisées. Mais qu'en est-il des autres ? Est-il possible de voir cette production britannique lorsqu'on n'est familier ni de l'intrigue ni des personnages de la série originale ?

Le premier film Downton Abbey peut effectivement charmer les curieux (et qu'il n'est pas nécessaire de tout connaître pour bien suivre l'intrigue), mais il s'adresse en premier lieu aux fans nostalgiques de retrouver les personnages de la série historique. Une volonté affichée par Julian Fellowes, créateur et scénariste du show le plus britannique du petit écran : "Nous voulions créer ce sentiment de familiarité. Mais nous voulions le faire à une échelle plus importante", détaillait-il sur LCI à l'occasion de la sortie cinéma, en 2019.

Le scénario débute d'ailleurs seulement quelques mois après les événements de la saison 6 : il est donc nécessaire d'avoir l'intrigue en tête avant de se rendre au cinéma. Selon les critiques outre-Manche, le film s'inscrit bel et bien comme un épisode supplémentaire de cette fiction historique, seul le format (2 heures) change. Mais si vous êtes séduit par l'univers et le sel so british du programme, sachez que les six saisons de la série sont disponibles sur les plateformes de streaming Disney+ et Netflix, mais aussi à l'achat et à la location sur les plateformes de VOD. Deux autres films ont également vu le jour après le succès de ce premier long-métrage : l'un sorti en 2022, l'autre sorti en 2025. Celui-ci vient conclure définitivement les aventures de la famille Crawley et de leur domestique à l'écran.

Si le spectateur n'a pas vu la série, ou s'il ne se souvient plus de son dénouement, une petite piqûre de rappel ne lui fera pas de mal. Downton Abbey s'est achevée en 2015 au terme de six saisons, pleines de rebondissements, de scandales, d'intrigues amoureuses et de manigances. De nombreux rapprochements amoureux ont d'ailleurs lieu dans ces derniers épisodes : après la mort de Matthew dans la saison 3, lady Mary s'est remariée à Henry Talbot, dont elle attend un enfant. Sa sœur, lady Edith réussit également à épouser Bertie Pelham, malgré son passé sulfureux. Leur beau-frère, Tom Branson (marié à la troisième fille de la famille, Sybille, décédée au cours de la saison 3), décide d'ouvrir avec Henry une concession de voitures. Cora, la mère de Mary et Edith, se voit confier la charge de l'hôpital de Downton, aux dépens de lady Violet. Enfin, Isobel Crawley avoue ses sentiments à Lord Merton, gravement malade, malgré l'opposition de ses fils. Le couple décide alors de vivre ensemble, et une bonne nouvelle les attend : sa maladie n'est pas maligne !

Du côté des domestiques, il y a également beaucoup de changements qui s'amorcent. Monsieur Carson, dont la santé se dégrade, prend sa retraite. Il laisse sa place de majordome à Thomas Barrow et part couler des jours heureux avec Madame Hugues dans un cottage du domaine. Après tous les rebondissements qu'a connus le couple formé par John Bates et Anna, la servante accouche sans risque le soir du mariage d'Edith. De son côté, la jeune Daisy va avouer ses sentiments à Andy. Tout comme elle, la cuisinière Madame Patmore trouve un compagnon en la personne de Monsieur Mason. Enfin, le valet Monsieur Molesley continue de donner des cours à l'école et devient instituteur... il se rapproche également de Mademoiselle Baxter. Une fin heureuse pour une série qui a définitivement marqué le petit écran et un lourd défi pour le film à venir, qui va devoir répondre aux attentes de nombreux fans.

Synopsis - C'est le branle-bas de combat à Downton Abbey ! La reine et le roi d'Angleterre ont annoncé leur visite. Lord Robert Crawley, sa femme Cora Crowley et leurs deux filles, lady Mary et lady Edith et leurs maris Henry Talbot et Bertie Pelham, sont aux anges. La matriarche Violet Crawley est la seule à s'inquiéter des préparatifs nécessaires à cet événement qui fera date dans l'histoire du château. Les serviteurs font de leur mieux pour accueillir dignement les souverains. Le majordome du roi vient en avance inspecter les lieux et décrète que le personnel sera écarté de l'événement. Blessés, Carson, sa femme Mrs Hughes, Anna et John Bates et les autres décident de faire front...

Les fans de la série seront ravis : au casting de ce film Downton Abbey, on retrouve tous les personnages et acteurs emblématiques de la série. Lady Mary, Lady Violet (jouée par la géniale Maggie Smith), mais aussi Mr Carson ou Anna sont de retour. "Tout le monde s'est rassemblé de façon très naturelle, comme ils l'ont toujours fait", souligne le réalisateur Michael Engler à LCI. Lady Rose, interprétée par Lily James, ne figure pas au casting du film. Lady Rosamund Painswick, la soeur de Robert interprétée par Samantha Bond, est également absente.

De nouveaux personnages font également leur apparition dans le film : c'est le cas notamment de l'actrice Tuppence Middleton (Sense 8), qui prêtera ses traits à la dame de compagnie Lucie Smith. Les fans de Harry Potter reconnaîtront aussi Imelda Staunton, célèbre interprète d'Ombrage, qui joue ici Lady Maud Bagshawn. En tout, une vingtaine de personnages apparaissent dans le long-métrage.

Le premier film Downton Abbey renoue avec toutes les ficelles qui ont fait le succès de la série : des décors et des costumes sophistiqués qui plongent le spectateur au vingtième siècle, un délicieux humour british et une palette de personnages hauts en couleurs. Et globalement, les critiques sont charmées. Pour le Figaro, le long-métrage a "de quoi ravir les fans et en charmer de nouveau". Culturebox est légèrement plus mesuré, mais reste séduit : "même si elle peut paraître un poil trop longue, cette version cinématographique de la série réjouira autant les novices que les fans". Pour LCI, ce retour est "une tendre réussite et un plaisir immense, celui qui vient reconnecter le spectateur aux héros qu'il a tant aimés à la télévision". Surtout, les professionnels ne boudent pas leur plaisir à retrouver Maggie Smith, l'interprète de la cinglante Lady Violet. L'un des seuls bémols : le scénario : celui-ci " se contente de réchauffer les recettes de la série" déplore L'Obs, quand Première regrette "un excès narratif qui finit par se retourner " contre le spectateur. Cette suite de la série reste toutefois "un cadeau pour les fans, qui peinera en revanche à convaincre les novices ", conclut Le Parisien.