SPECTRE FILM - Comme c'est le cas sur d'autres films James Bond, Daniel Craig s'est blessé durant le tournage de 007 Spectre. Une blessure qui a forcé l'interruption du tournage pendant deux semaines.

[Mis à jour le 6 décembre 2020 à 20h50] Il a beau incarner James Bond, Daniel Craig reste un être humain. Et le tournage de 007 : Spectre, dernier film de la franchise avant la sortie prochaine de Mourir peut attendre, l'a une nouvelle fois prouvé. L'acteur s'est en effet blessé durant une scène de combat avec Dave Bautista, qui incarne Mr Hinx dans le film. La star s'est blessée les ligaments intérieurs croisés du genou durant cette scène : "Je lui ai dit : 'pour l'amour de Dieu Dave, jette-moi !', parce qu'il retenait ses coups, se souvient Daniel Craig en 2016 au magazine GQ. Et il l'a fait."

En raison de la blessure de l'interprète de James Bond, le tournage de Spectre a été interrompu pendant deux semaines, l'acteur devant subir une opération chirurgicale. Une fois remis sur pied, il devait porter une attache au genou qui a dû être retouchée et masquée en post-production. Et ce n'était pas la première fois que l'acteur se blessait sur le tournage d'un film James Bond en cinq ans. Si bien que Daniel Craig a envisagé d'arrêter de jouer le personnage de Ian Fleming après 007 Spectre. Heureusement, il a changé d'avis, acceptant de se plier à un dernier tour de piste dans la peau de l'agent secret britannique pour un dernier film. Mourir peut attendre doit sortir le 2 avril 2021, et sera donc la dernière fois où l'on verra l'acteur dans la peau de l'espion au permis de tuer.

Synopsis - James Bond, le célèbre agent secret mène l'enquête sur une sinistre organisation après avoir reçu un mystérieux message de son passé. Il va tout faire pour réussir à révéler l'effroyable vérité qui se cache derrière le Spectre. Un homme étrange prénommé Oberhauser (Christoph Waltz) dirige cette organisation criminelle d'une main de maître et semble connaître beaucoup de choses sur James Bond. Deux femmes aideront l'espion dans sa traque de Spectre à travers le monde.Pendant ce temps, M (Ralph Fiennes) se retrouve au cœur d'une véritable tempête politique qui pourrait bien mettre fin aux opérations des services secrets.