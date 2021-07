CIVIL WAR. Captain America : Civil War réunit presque tous les Avengers dans une bataille inédite, à l'exception de Thor et Hulk. Ce dernier a d'ailleurs été coupé au montage. Les raisons.

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 20h50] Captain America : Civil War marque un point de non-retour pour les Avengers. Après Captain America : Le Soldat de l'Hiver et Avengers : L'ère d'Ultron et juste avant Avengers : Infinity War, les super-héros Marvel se déchirent autour des accords de Sokovie, stipulant que leurs actions soient contrôlées par l'ONU. Cependant, deux Avengers manquent à l'appel : Thor et Hulk. Rappelez-vous, le premier est reparti à Asgard afin d'enquêter sur les Pierres d'Infinité, tandis que le second a quitté la Terre après Avengers : L'ère d'Ultron. Ils sont donc absent du conflit qui oppose les Avengers sur la Terre.

Mais Hulk aurait dû apparaître dans Captain America : Civil War ! Mar Ruffalo, qui incarne Bruce Banner au cinéma, avait été annoncé au casting en 2015 par Robert Downey Jr. pour un cameo. Mais finalement, les apparitions de Hulk sont supprimées. Les scénaristes de Civil War ont estimé que le casting était déjà trop important, et que l'intrigue autour du personnage après ce qu'il s'est passé dans Avengers : l'ère d'Ultron était trop conséquente pour se réduire à un simple caméo dans Captain America : Civil War. Les fans de l'univers Marvel retrouveront finalement Thor et Hulk dans le troisième film mettant en scène les aventures du dieu du Tonnerre, Thor : Ragnarok, avant qu'ils soient réunis avec le reste de l'équipe dans Avengers : Infinity War.

Synopsis - Après qu'une opération sauvetage des Avengers tourne au désastre à Lagos (Nigeria), les gouvernements du monde mettent au point les accords de Sokovie, un texte qui stipule que les Avengers ne pourront intervenir dans les conflits planétaires uniquement avec l'accord des Nations unies. Alors qu'Iron Man, War Machine, Vision et Black Widow acceptent les conditions de l'accord, Scarlet Witch, Captain America et Le Faucon refusent de se soumettre. Des tensions émergent alors au sein des Avengers jusqu'à atteindre un point de non-retour. Captain America : Civil War est le troisième film centré sur Steve Rogers, suite directe de Captain America : le Soldat d'Hiver et d'Avengers : l'ère d'Ultron

Sorti le 18 avril 2016, Captain America : Civil War est réalisé par les frères Anthony et Joe Russo, déjà metteurs en scène de "Captain America : Le Soldat de l'hiver". Au casting, outre Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers, Robert Downey Jr alias Iron Man, Elizabeth Olsen (la Sorcière Rouge), et Scarlett Johansson (La Veuve Noire) sont de la partie, tout comme Anthony Mackie (Faucon), Sebastian Stan (James Barnes), Paul Rudd (Ant-Man), Paul Bettany (Vision), Chadwick Boseman (Black Panther), Jeremy Renner (Hawkeye) ou encore Don Cheadle (War Machine) et Tom Holland (Spider-Man). Cependant, Mark Ruffalo (Hulk) et Chris Hemsworth (Thor), les deux autres acteurs incarnant des membres des Avengers, sont absents. Ci-dessous, le casting complet du film.

Chris Evans : Captain America / Steve Rogers

Robert Downey Jr : Iron Man / Tony Stark

Scarlett Johansson : la Veuve Noire / Natacha Romanoff

Sebastian Stan : Le Soldat de l'hiver / James Barnes

Anthony Mackie : Falcon / Sam Wilson

Elizabeth Olsen : La Sorcière Rouge / Wanda Maximoff

Paul Bettany : Vision

Chadwick Boseman : Black Panther / T'Challa

Jeremy Renner : Hawkeye / Clint Barton

Paul Rudd : Ant-Man / Scott Lang

Don Cheadle : War Machine / James "Rhodey" Rhodes

Tom Holland : Spider-Man / Peter Parker

Daniel Brühl : Helmut Zemo

Franck Grillo : Crossbones

William Hurt : le Secrétaire d'Etat Thaddeus Ross

Martin Freeman : agent Everett K. Ross

Emily VanCamp : Sharon Carter

Marisa Tomei : May Parker

John Kani : T'Chaka, le père de T'Challa

John Slaterry : Howard Stark

Captain America est sorti en 2016 en France. En raison de la chronologie des médias, il a fallu attendre près de trois ans pour le retrouver en streaming en France. Le film qui réunit l'ensemble des Avengers dans une bataille sans merci est désormais disponible pour les abonnés à la plateforme de streaming Disney+. Il suffit d'avoir un compte pour voir le film.

Le réalisateur se confie sur le scénario de Civil War

Présent à Paris pour la promotion de son film co-réalisé avec son frère Joe, Anthony Russo a évoqué pour Linternaute.com le choix de l'intrigue Civil War pour le troisième film Captain America. "Quand on a terminé Le Soldat de l'Hiver et que l'on pensait à la suite, sur la façon de faire avancer Captain America, on s'est retrouvé dans une pièce avec les scénaristes. On a passé plusieurs mois à penser à la suite. Civil War est devenu très intéressant pour nous parce que Cap est un personnage très fort, physiquement et moralement. C'est très difficile de lui faire du mal. On s'est dit qu'utiliser ses relations avec les autres héros serait la meilleure façon de le menacer. Je pense que c'est ce qui a construit notre intérêt pour Civil War."