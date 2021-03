SUICIDE SQUAD 2. La bande-annonce de The Suicide Squad, avec Margot Robbie et Idris Elba au casting, a été dévoilée. Si le film n'a pas de date de sortie française, il est attendu le 6 août aux Etats-Unis.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 17h43] The Suicide Squad promet d'être bien différent du premier film mettant en scène les super-méchants de DC sorti en 2016. James Gunn, à qui l'on doit Les Gardiens de la Galaxie, réalise ce reboot dans lequel on retrouve Harley Quinn, Capitaine Boomerang ou encore Rick Flag. Le cinéaste et Warner Bros ont dévoilé la première bande-annonce du film d'action. Et autant dire que d'après ces premières images, c'est un film plus humoristique et déjanté que les spectateurs américains pourront découvrir en salles le 6 août 2021. En France, The Suicide Squad n'a pas de date de sortie annoncée, il devrait être disponible "prochainement" au cours de l'année 2021 dans les salles obscures.

The Suicide Squad réunit un casting d'exception pour former la bande de super-criminels, qui neutralise d'autres super-vilains pour le compte du gouvernement. Margot Robbie reprend le rôle d'Harley Quinn, tandis qu'Idris Elba prête ses traits à Bloodsport. John Cenna, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Michael Rooker, Nathan Filion, Sean Gunn, Sylvester Stallone et Viola Davis sont également annoncés au casting, tout comme une liste impressionnante d'autres acteurs, à retrouver plus bas dans cet article. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de The Suicide Squad.

Voir la bande-annonce de The Suicide Squad

Synopsis - La prison de Belle Reve rassemble les pires super-vilains de la Terre. Pour s'évader, certains sont prêts à intégrer la Task Force X, une équipe de super-méchants menés par Amanda Waller, qui travaille au gouvernement américain, et le colonel Rick Flag qui les encadre. Parmi les membre de la Suicide Squad, on retrouve Bloodsport, Harley Quinn, Capitaine Boomerang, Peacemaker ou encore Blackguard. The Suicide Squad est un reboot du film sorti en 2016.

Lors de l'annonce de la mise en chantier de The Suicide Squad en septembre 2019, James Gunn avait révélé pas moins de 24 noms au casting, et pas des moindres. Certains vont d'ailleurs reprendre le rôle qu'ils incarnaient dans le premier volet Suicide Squad. Margot Robbie va de nouveau prêter ses traits à Harley Quinn. Jai Courtney (Terminator Genisys) devrait reprendre son rôle de Capitaine Boomerang, tout comme Joel Kinnaman (vu dans la série Altered Carbon) qu'on devrait retrouver pour incarner Rick Flag et Viola Davis (protagoniste de la série How to get away with Murder). Les fans du premier volet ne retrouveront cependant pas Will Smith, qui incarnait le tireur Deadshot.

Le casting comporte également de nouveaux visages : l'acteur britannique Idris Elba, Nathan Fillion (Castle) et Peter Capaldi (Doctor Who). Sont également annoncés John Cena (Fast & Furious 9), Michael Rooker (Les Gardiens de la Galaxie), Alice Braga, Taika Waititi (réalisateur de Thor : Ragnarok), Storm Reid, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Juan Diego Botto, Steve Agee, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Tinashe Kajese, Julio Ruiz, Flula Borg, Jennifer Holland et Pete Davidson.

The Suicide Squad - Sortie cinéma le 6 août 2021 aux Etats-Unis, prochainement en France