A couteaux tirés est l'un des derniers grands succès policiers et comiques de ces dernières années. Savez-vous où a été tournée l'intrigue du film porté par Daniel Craig ?

[Mis à jour le 2 avril 2023 à 20h06] A couteaux tirés a été l'un des succès surprise de la fin de l'année 2019. Ce film policier et comique réalisé par Rian Johnson met en scène Daniel Craig, dans le rôle du détective Benoît Blanc, qui doit résoudre le meurtre d'un richissime auteur de romans policiers. Les membres de la famille de la victime (qui sont tous incarnés par des acteurs bien connus d'Hollywood), sont suspects. Le long-métrage est à découvrir sur France 2 ce 2 avril 2023, à 21h10.

L'intrigue de A couteaux tirés se déroule dans un impressionnant manoir. Et sachez que celui-ci existe bel et bien ! Il a été découvert par le chef décorateur David Crank, dans le Massachussets, aux Etats-Unis. Cette demeure a été construite dans les années 1890 et a conservé le style architectural néo-gothique d'origine. Notons toutefois que l'intérieur n'a pas été tourné au même endroit, puisque c'est le Ames Mansion de Borderland State Park qui a servi de décors pour les scènes qui se déroulent dans le manoir de la famille Thrombey. Rappelons également qu'une nouvelle enquête de Benoît Blanc, intitulée Glass Onion, est à voir sur Netflix, tandis qu'un troisième film doit également sortir dans quelques années.

Synopsis de A Couteaux Tirés - L'auteur de romans policiers Harlan Thrombey est retrouvé mort le jour de son anniversaire. C'est le détective Benoit Blanc qui est chargé de découvrir qui l'a tué. Face à lui, toute la famille Harlan est suspecte. Mais qui a bien pu tuer ce richissime auteur de 85 ans ?

Après Star Wars 8 : Les Derniers Jedi, Rian Johnson nous propose un projet à mi-chemin entre la comédie et le polar avec A Couteaux Tirés (Knives Out en version originale). Ce nouveau long-métrage, qui semble revenir aux fondamentaux du genre du film d'enquête, se paie le luxe d'un casting particulièrement impressionnant. Daniel Craig (Casino Royale), Chris Evans (Avengers Endgame), Ana De Armas (Blade Runner 2049), Jamie Lee Curtis (Halloween), Toni Colette (Sixième Sens), Don Johnson (Deux fils à Miami), Michael Shannon (La Forme de l'eau), Lakeith Stanfield (Get Out), Katherine Langford (13 Reasons Why), Jaeden Martell (Ça, chapitre 2) et Christopher Plummer (Tout l'argent du monde) font tous partie du casting impressionnant du nouveau film du réalisateur de Looper. Et, juste avant la diffusion d'une nouvelle bande-annonce ce mercredi 18 septembre, découvrez les affiches dédiées aux personnages de A Couteaux Tirés.

Le magazine spécialisé Première a trouvé A Couteaux Tirés "joyeux et ultrasophistiqué" mais aussi "retors et amusant". "La mécanique du suspense est diabolique, mais le plus impressionnant, c'est la manière, sophistiquée et aérienne, dont Johnson "twiste" les codes du genre". Polar "affûté à la manière d'Agathe Christie" selon Le Figaro, A Couteaux Tirés profite d'une "distribution flamboyante". Le spectateur s'en trouve "d'emblée happé par le mystère". Le quotidien affirme qu"au bout du compte, "la surprise est de taille sans compter les retournements et le coupe de théâtre du dénouement".

Le Parisien se montre un peu moins dithyrambique, trouvant le film à la fois "intrigant et longuet" . Le journal francilien a trouvé par exemple que Daniel Craig "en fait des tonnes et devient vite lassant" dans ce film "qui dévoile trop d'indices en cours de route mais qui s'avère tout de même réalisé avec brio par moments". Le Monde loue à la fois l'aspect polar de A Couteaux Tirés et sa double-lecture : "le cinquième long-métrage de Rian Johnson met en scène les Etats-Unis d'aujourd'hui, leurs divisions et leur hypocrisie, sur un tempo allègre et acerbe."

Aux Etats-Unis, le consensus critique est très positif comme en atteste la note obtenue par A Couteaux Tirés sur Rotten Tomatoes. La note critique (pondérée sur 206 critiques) est de 96% d'avis positifs. Le score public est tout aussi haut après la publication de 784 avis sur le site agrégateur d'avis. C'est un excellent score pour le film de Rian Johnson qui semble avoir convaincu outre-Atlantique.

Faut-il aller voir A Couteaux Tirés ? L'avis de Linternaute.com

Avec A Couteaux Tirés, Rian Johnson s'offre une parenthèse entre deux projets à gros budget. Il s'essaie à un nouveau genre, celui du polar, du "whodunnit" comme disent les Américains. Porté par un casting de stars qui s'éclatent visiblement à l'écran, le long-métrage reprend les codes du genre avec de nombreuses références aux romans d'Agathe Christie. Mais Rian Johnson n'offre aucunement une vision passéiste du film d'enquête. Le réalisateur infuse aussi beaucoup d'humour dans les réparties de ses personnages mais aussi dans une certaine vision de l'Amérique qui se déchire autour d'un héritage. Le mystère en tant que tel permet au scénario, original précisons-le, de nombreuses surprises et retournements de situation servis par des comédiens impliqués et une mise en image de qualité. On citera notamment les performances de Daniel Craig, Chris Evans et surtout Ana de Armas, trois acteurs qui transmettent à chaque instant leur bonheur de faire partie de ce projet en dehors des sentiers battus. Nous vous recommandons vivement d'aller voir A Couteaux Tirés !