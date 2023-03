"Les Eblouis" est un film inspiré de l'histoire vraie vécue par l'actrice et réalisatrice Sarah Suco, diffusé sur France 2 ce mardi 28 mars 2023.

[Mis à jour le 28 mars 2023 à 19h00] France 2 diffuse Les Éblouis ce mardi 28 mars 2023 dès 21h10. Ce long-métrage réalisé par Sarah Suco, plus connu comme actrice, revient sur une enfance passée dans une communauté religieuse aux dérives sectaires. La comédienne a ici choisi de raconter une histoire vraie, la sienne. Sarah Suco a grandi, de ses 8 à 18 ans, dans une communauté charismatique du sud de la France. "J'allais à l'école, se souvient la réalisatrice des Éblouis au micro du Parisien lors de la sortie du film en 2019. Mais lorsque je revenais on m'affirmait que l'extérieur était gouverné par le Diable. Nous étions trop petits pour ne pas croire nos parents."

Alors qu'elle a 18 ans, Sarah Suco décide de s'enfuir : "il fallait que je me sauve et que je sauve ma peau. Je me suis un peu cassé le dos en sautant du mur, mais j'étais de nouveau vivante." Malheureusement, ses frères et sœurs n'ont pas pu la suivre immédiatement, mais tous ont réussi à quitter la communauté aux dérives sectaires. La réalisatrice des Éblouis n'a plus de contact non plus avec ses parents, qui vivraient toujours dans la communauté.

Synopsis - Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l'aînée d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté catholique basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. Peu à peu, la jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies, sa vie sociale, et ses propres tourments. Elle commence alors un combat pour se défaire de cette emprise, affirmer sa liberté et sauver ses frères et soeurs.