CUBAN NETWORK FILM. Réalisé par Olivier Assayas, le film Cuban Network est l'adaptation d'un livre de Fernando Morais, qui retrace la véritable affaire des cinq espions cubains.

[Mis à jour le 10 juillet 2022 à 20h30] Cuban Network est un film dramatique d'Olivier Assayaz qui adapte le livre "Os Últimos Soldados da Guerra Fria" (Les derniers soldats de la Guerre Froide) de Fernando Morais. Celui-ci raconte l'affaire des cinq espions cubains, une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 1900 aux Etats-Unis. En 1997, plusieurs attentats à la bombe ont lieu dans des hôtels de La Havane. En 1998, cinq cubains sont arrêtés aux Etats-Unis, accusés d'espionnage. Ils sont condamnés pour espionnage, complot, et projets d'assassinat, visant, semble-t-il, le Commandement militaire des Etats-Unis et quatre groupes d'exilés anti-Castro.

Le gouvernement cubain a nié pendant trois ans que les cinq officiers appartenaient aux services de renseignement de La Havane, avant de changer de discours. Deux des espions sont libérés en octobre 2011 et février 2014, les trois autres en décembre 2014, dans le cadre d'un échange entre Cuba et les Etats-Unis. Olivier Assayas a dû effectuer un véritable travail de recherche et de simplification pour adapter ce livre dense et très factuel sur grand écran. Pour le cinéaste, l'histoire des "Cuban five" représente "un fragment d'histoire contemporaine que le cinéma n'a jamais vraiment abordé". Ce qui l'a séduit, c'était la complexité de la politique contemporaine qui est sous-jacente à cette affaire. "Et puis surtout, il y avait un cadre plus large, où se mêlaient l'intime et l'universel, des individus pris dans les rouages de la politique et de l'histoire".

Synopsis - Au début des années 1990, quelques citoyens cubains, voyant dans l'effondrement du bloc soviétique un possible affaiblissement du régime de Fidel Castro, ont décidé d'agir pour précipiter sa chute. Si certains anti-castristes sont restés sur place, d'autres se sont exilés en Floride afin d'y préparer des actions de guérilla. Parmi ceux-ci, il y a René Gonzalez Sehweret. Il n'hésite pas à abandonner sa femme Olga et sa fille pour défendre ses idéaux. Sur place, il rencontre les membres du réseau, financé en partie par un trafic de drogue, comme Juan Pablo et sa fiancée Ana Margarita ou encore Gerardo. "Wasp network", regroupant des hommes fidèles à Fidel, tentent de les mettre à mal leur projet...