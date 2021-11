ASTERIX ET OBELIX CANET. Le prochain film mettant en scène les aventures d'Astérix et Obélix avec Guillaume Canet et Gilles Lellouch a enfin une date de sortie.

Sommaire Synopsis

Casting

Date

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 14h22] Les fans d'Astérix et Obélix vont devoir se montrer patients. L'Empire du Milieu, nouvelles aventures des irréductibles gaulois signées Guillaume Canet, sortira le 1er février 2023 dans les salles de cinéma françaises. Dans un premier temps, le film était attendu en 2021 puis 2022, avant d'être repoussé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Rappelons que le début de l'année est généralement une date que les distributeurs favorisent pour sortir leurs films comiques.

Astérix et Obélix : L'empire du Milieu verra les héros d'Albert Uderzo et René Goscinny s'envoler pour la Chine. Au casting, c'est une myriade de stars qui défilera à l'écran : Guillaume Canet incarne Astérix, tandis que son ami Gilles Lellouch prête ses traits à Obélix. La compagne du réalisateur, Marion Cotillard, sera Cléopâtre et Vincent Cassel jouera César. On retrouve également Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, José Garcia, Manu Payet, Pierre Richard, Philippe Catherine ou encore Angèle dans ce film.

Le synopsis - Astérix et Obélix L'Empire du Milieu n'a pour l'instant pas de synopsis officiel. Seul son titre nous renseigne sur le lieu où devrait logiquement se dérouler l'action de ce nouveau film : les Gaulois devraient se retrouver pour la première fois en Chine dans un scénario inédit non-adapté des albums d'Albert Uderzo et René Goscinny. On sait en revanche que Guillaume Canet jouera le rôle d'Astérix tandis que Gilles Lellouche campera Obélix.

Guillaume Canet : Astérix

Gilles Lellouche : Obélix

Vincent Cassel : César

Jonathan Cohen : Graindemaïs

Marion Cotillard : Cléopâtre

Ramzy Bedia : Epidemaïs

Leanna Chea : Tat han

Julie Chen : Princesse Fu Yi

Linh-dan Pham : L'impératrice

José Garcia : Biopix

Bun Hay Mean : Deng Tsin Qin

Manu Payet : Ri Qi Qi

Tran Vu Tran : Prince du Deng

Pierre Richard : Panoramix

Zlatan Ibrahimovic : Antivirus

Philippe Katerine : Assurancetourix

Jérôme Commandeur : Abraracourcix

Audrey Lamy : Bonemine

Vincent Desagnat : Perfidus

Franck Gastambide : Barbe rouge

Issa Doumbia : Baba

Laura Felpin : Carioca

Angèle : Falbala

Bigflo : Abdelmalix

Oli : Toufix

Orelsan : Titanix

Mcfly : Radius

Carlito : Cubitus

Thomas VDB : Sinus

Marc Fraize : Plexus

Yann Papin : Abribus

Chicandier : Ordralfabetix

M : Remix

Le tournage d'Astérix et Obélix : L'empire du Milieu a débuté au printemps 2021, après un report d'un an en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Un temps inconnue, la date de sortie du film de Guillaume Canet a enfin été dévoilée : on pourra découvrir les aventures chinoises des irréductibles gaulois le 1er février 2023.

Quel budget pour le film ?

Un article de Variety publié le 18 janvier annonce qu'Astérix et Obélix : L'empire du Milieu devrait avoir un budget de production de 65 millions d'euros. Le film sera par ailleurs co-produit par des investisseurs chinois. Le budget, dans les clous des précédents films Astérix et Obélix, devrait permettre, comme l'annonce le producteur Alain Attal dans le magazine américain, de "construire un village, de mettre en scène des batailles gigantesques avec beaucoup de figurants, mais aussi d'avoir beaucoup d'effets spéciaux et, bien sûr, un casting d'acteurs très en vue et quelques caméos".

